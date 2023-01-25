Исторический центр Одессы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры определила исторический центр Одессы, стратегического портового города на черноморском побережье Украины, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом ООН объявила 25 января.

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Статус объекта был определен на заседании экспертной группы ЮНЕСКО в Париже, сообщил Reuters.

Внесение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО поможет защитить культурное наследие города, которое оказалось под угрозой после вторжения России в Украину, и позволит получить доступ к финансовой и технической международной помощи.

Одессу неоднократно бомбила Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

В июле 2022 года была уничтожена часть большой стеклянной крыши и окна Одесского музея изобразительного искусства, открытого в 1899 году.

Стоит отметить, что для принятия такого решения ЮНЕСКО понадобилось десять лет, ведь центр города был номинирован на внесение в список еще в 2009 году. Российское вторжение в Украину ускорило этот процесс и теперь внесение объекта в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО прошло по ускоренной процедуре. Центр Одессы признали под угрозой.

Всемирное наследие ЮНЕСКО – – это выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества. Их список находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. По состоянию на 2021 год в нем находился 1121 объект, в том числе 869 культурных, 213 природных и 39 смешанных, из 167 стран.

Статус объекта Всемирного наследия дает следующие преимущества:

Дополнительные гарантии сохранения и целостности уникальных природных и культурных комплексов.

Повышает престиж территорий и учреждений, которые о них заботятся.

Способствует популяризации включенных в Список объектов и развитию альтернативных видов природопользования (в первую очередь экологического туризма).

Обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов Всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь из Фонда Всемирного наследия.

Способствует организации мониторинга и контроля состояния сохранения природных и культурных объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в апреле прошлого года Италия призвала немедленно включить Одессу в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за угрозы разрушений.

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