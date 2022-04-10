Италия призвала немедленно включить Одессу в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за угрозы разрушений

Министр культуры Италии Дарио Франческини выразил желание "немедленно" включить украинскую Одессу в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Итальянец убежден, что архитектуре и культурным достопримечательностям города грозит серьезная опасность из-за вторжения России.

Эту тему Франческини уже обсудил с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Соответствующий комментарий появился на его официальной странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Министр культуры выразил опасение, что российские захватчики могут нанести вред живописному городу, поэтому действовать нужно быстро.

"Надо действовать немедленно, чтобы Одесса была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Видео дня

Дарио Франческини подчеркнул, что украинский город и Италия имеют общую историю, поэтому итальянцы не оставят в беде украинцев, чьему дому угрожает опасность.

"Одесса – прекрасный город, чья история связана с Италией, и сегодня ему грозит разрушение", – написал он.

Для обсуждения этого вопроса был проведен дистанционный разговор с главой города Геннадием Трухановым, скриншот которого появился на странице итальянца.

Как известно, одесситы, чей город пока не познал серьезных разрушений от рук российских оккупантов, не ждут обстрелов, а заблаговременно заботятся о безопасности своих памятников, домов и т.д.

В частности, горожане построили защитную ограду вокруг памятника Дюку в центре Одессы. Он является символом города, который не желают терять из-за имперских идей безумного диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 марта 2022 года оккупанты повредили по меньшей мере 53 объекта культурного наследия. В этой связи в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность.