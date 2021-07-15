Исследование показало, с какой целью большинство украинцев играет в видеоигры

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
3 минуты
21
Исследование показало цель геймеров в видеоиграх

Игры World of Tanks и FIFA 20/21 помогают игрокам находить новых друзей, общаться и расслабляться. В то же время аудитория до 18 лет для этих же целей выбирает Among Us и Minecraft.

Соответствующими результатами опроса о важных социальных аспектах видеоигр поделились компании NielsenIQ и Wargaming. Изучение интересов проходило в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины.

Так, по результатам опроса, 25% респондентов назвали World of Tanks игрой, которая помогает найти новых друзей и общаться в интернете. На втором месте расположилась FIFA20 / FIFA 21 с 15% и Counter-Strike: Global Offensive с 13% игроков. Также в первую пятерку вошли Minecraft и Dota 2 – 13% и 10% респондентов соответственно.

Видео дня

Интересно, что 50% респондентов в возрасте 13-15 лет и 53% в возрасте 16-18 лет находят друзей и общаются с помощью игры Among Us. Minecraft, что попала на четвертое место, также обязана результатом молодым игрокам – как игру для знакомства и общения ее выбрали 29% респондентов от 13 до 15 лет и 30% игроков в возрасте от 16 до 18 лет.

50% респондентов в возрасте 13-15 лет и 53% в возрасте 16-18 лет находят друзей и общаются с помощью игры Among Us

Согласно первому комплексному исследованию геймеров Украины, основным мотивом увлечения видеоиграми является желание расслабиться. По словам респондентов, основными играми, которые позволяют им сделать это, а также лучше отдохнуть, стали World of Tanks, FIFA 20/21 и Minecraft. Данные игры выбрали 19%, 15% и 13% игроков соответственно.

Как времяпрепровождение с целью отдыха "танки" особенно популярны у взрослых геймеров в возрасте от 41 до 45 лет и от 31 до 35 лет – 37% и 27% респондентов соответственно. FIFA 20/21 для этих целей больше подходит аудитории 31-35 (29%), а Minecraft – для игроков в возрасте от 16 до 18 лет (37%) и от 13 до 15 лет (29% респондентов).

В первую пятерку вошли также Grand Theft Auto V (13%) и Call of Duty: Modern Warfare (9%), в которых возрастные группы выражены не так сильно. Для аудитории до 18 лет основной игрой, что позволяет расслабиться и отдохнуть, является Among Us. Ее выбрали 43% игроков в возрасте от 13 до 15 лет и 33% – от 16 до 18 лет.

С целью отдыха "танки" особенно популярны у взрослых геймеров в возрасте от 41 до 45 лет

Кроме развлечений, игры помогают подтягивать знания по различным дисциплинам. Например, среди игр, которые помогают изучать историю, на первом месте оказалась игра World of Tanks. Ее выбрали 62% респондентов. За ней идут World of Warships (58%), War Thunder (55%), Red Dead Redemption 2 (48%) и The Witcher 3: Wild Hunt (43%).

Интересно, что развивать знания в экономике геймерам помогают Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (40% игроков), Rocket League (32%), Hearthstone (29%) и Grand Theft Auto V (27%). Пятерку закрывает Minecraft – за игру проголосовало 24% респондентов.

Игры помогают подтягивать знания по различным дисциплинам

"Как компания мы сотрудничаем с музеями по всему миру, а наши разработчики уделяют большое внимание деталям и исторической достоверности машин в World of Tanks. Наша игра – это большой виртуальный музей военной техники, и это одна из причин популярности WoT в Украине", – сказал Сергей Шумигора, Executive Director киевской студии Wargaming.

"Для большинства игроков компьютерные игры – это способ расслабиться и хорошо провести время. Впрочем, современные компьютерные игры обычно дают игрокам больше, чем просто возможность переключиться. Игры становятся новыми сетями, где игроки могут пообщаться с единомышленниками. Кроме того, некоторые игры имеют также образовательную функцию, дают возможность узнать что-то новое о предмете игры, той предметной области, которой она посвящена. Так, видеоигры превращаются из просто развлечения в содержательный опыт, и, как видно из нашего исследования, украинские геймеры также ценят и замечают этот аспект игры", – отметила Татьяна Шевченко, руководитель отдела кастомизированных исследований NielsenIQ.

Опрос был проведен в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины по заказу Wargaming, опубликованного ранее. Согласно ему, самой популярной игрой в стране стала World of Tanks, а самыми популярными жанрами – Puzzle, Vehicle Shooter и Shooter.

Большинство опрошенных выбирает для игр смартфон и ПК. Средний возраст украинского геймера – 31 год, а основными мотивами захвата видеоиграми стали желание расслабиться, "убить время" и отключиться от реальности. Во время пандемии большинство украинских игроков стали играть чаще, в то же время их расходы на видеоигры практически не изменились. В исследовании приняли участие 500 респондентов из всех регионов Украины в возрасте от 13 до 55 лет, которые хотя бы один раз за последний месяц играли в видеоигры.