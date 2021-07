Исследование показало, с какой целью большинство украинцев играет в видеоигры

Игры World of Tanks и FIFA 20/21 помогают игрокам находить новых друзей, общаться и расслабляться. В то же время аудитория до 18 лет для этих же целей выбирает Among Us и Minecraft.

Соответствующими результатами опроса о важных социальных аспектах видеоигр поделились компании NielsenIQ и Wargaming. Изучение интересов проходило в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины.

Так, по результатам опроса, 25% респондентов назвали World of Tanks игрой, которая помогает найти новых друзей и общаться в интернете. На втором месте расположилась FIFA20 / FIFA 21 с 15% и Counter-Strike: Global Offensive с 13% игроков. Также в первую пятерку вошли Minecraft и Dota 2 – 13% и 10% респондентов соответственно.

Интересно, что 50% респондентов в возрасте 13-15 лет и 53% в возрасте 16-18 лет находят друзей и общаются с помощью игры Among Us. Minecraft, что попала на четвертое место, также обязана результатом молодым игрокам – как игру для знакомства и общения ее выбрали 29% респондентов от 13 до 15 лет и 30% игроков в возрасте от 16 до 18 лет.

Согласно первому комплексному исследованию геймеров Украины, основным мотивом увлечения видеоиграми является желание расслабиться. По словам респондентов, основными играми, которые позволяют им сделать это, а также лучше отдохнуть, стали World of Tanks, FIFA 20/21 и Minecraft. Данные игры выбрали 19%, 15% и 13% игроков соответственно.

Как времяпрепровождение с целью отдыха "танки" особенно популярны у взрослых геймеров в возрасте от 41 до 45 лет и от 31 до 35 лет – 37% и 27% респондентов соответственно. FIFA 20/21 для этих целей больше подходит аудитории 31-35 (29%), а Minecraft – для игроков в возрасте от 16 до 18 лет (37%) и от 13 до 15 лет (29% респондентов).

В первую пятерку вошли также Grand Theft Auto V (13%) и Call of Duty: Modern Warfare (9%), в которых возрастные группы выражены не так сильно. Для аудитории до 18 лет основной игрой, что позволяет расслабиться и отдохнуть, является Among Us. Ее выбрали 43% игроков в возрасте от 13 до 15 лет и 33% – от 16 до 18 лет.

Кроме развлечений, игры помогают подтягивать знания по различным дисциплинам. Например, среди игр, которые помогают изучать историю, на первом месте оказалась игра World of Tanks. Ее выбрали 62% респондентов. За ней идут World of Warships (58%), War Thunder (55%), Red Dead Redemption 2 (48%) и The Witcher 3: Wild Hunt (43%).

Интересно, что развивать знания в экономике геймерам помогают Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (40% игроков), Rocket League (32%), Hearthstone (29%) и Grand Theft Auto V (27%). Пятерку закрывает Minecraft – за игру проголосовало 24% респондентов.

"Как компания мы сотрудничаем с музеями по всему миру, а наши разработчики уделяют большое внимание деталям и исторической достоверности машин в World of Tanks. Наша игра – это большой виртуальный музей военной техники, и это одна из причин популярности WoT в Украине", – сказал Сергей Шумигора, Executive Director киевской студии Wargaming.

"Для большинства игроков компьютерные игры – это способ расслабиться и хорошо провести время. Впрочем, современные компьютерные игры обычно дают игрокам больше, чем просто возможность переключиться. Игры становятся новыми сетями, где игроки могут пообщаться с единомышленниками. Кроме того, некоторые игры имеют также образовательную функцию, дают возможность узнать что-то новое о предмете игры, той предметной области, которой она посвящена. Так, видеоигры превращаются из просто развлечения в содержательный опыт, и, как видно из нашего исследования, украинские геймеры также ценят и замечают этот аспект игры", – отметила Татьяна Шевченко, руководитель отдела кастомизированных исследований NielsenIQ.

Опрос был проведен в рамках первого комплексного исследования геймеров Украины по заказу Wargaming, опубликованного ранее. Согласно ему, самой популярной игрой в стране стала World of Tanks, а самыми популярными жанрами – Puzzle, Vehicle Shooter и Shooter.

Большинство опрошенных выбирает для игр смартфон и ПК. Средний возраст украинского геймера – 31 год, а основными мотивами захвата видеоиграми стали желание расслабиться, "убить время" и отключиться от реальности. Во время пандемии большинство украинских игроков стали играть чаще, в то же время их расходы на видеоигры практически не изменились. В исследовании приняли участие 500 респондентов из всех регионов Украины в возрасте от 13 до 55 лет, которые хотя бы один раз за последний месяц играли в видеоигры.