Испания в ближайшие дни отправит в Украину шесть танков Leopard 2A, — глава минобороны

Испания в ближайшие дни отправит в Украину шесть танков Leopard 2A. Ожидается, что они отправятся на фронт уже до конца апреля.

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Об этом стало известно в среду, 12 апреля, во время пресс-конференции министра обороны Украины Алексея Резникова и его испанской коллеги Маргариты Роблес в Мадриде. Об этом сообщает издание El Mundo.

"Хочу вам сказать, что вспышка нашей танковой коалиции возникла после частных бесед, которые у меня были с министром", – сказал Резников, добавив, что когда он объяснил необходимость передачи Украине танков Leopard 2A, Роблес сказала ему, что Испания не может отправить их без разрешения Германии, которая является их производителем.

Вместо этого Роблес предложила использовать танки, дислоцированные в Латвии. С этим предложением Резников позвонил своему немецкому коллеге Борису Писториусу, который, узнав о предложении Испании, начал работу в этом контексте.

Таким образом, на данный момент Германия пообещала Украине 18 таких Leopard, а Испания уже завершает подготовку к отправке первых шести боевых танков, которые поедут на фронт.

По словам Роблес, они будут отправлены морем вместе с 20 бронетранспортерами Caterpillar Transport. Она выразила надежду, что до конца месяца техника уже будут в Украине. Кроме того, Испания уже ремонтирует еще четыре танка Leopard.

Стоит отметить, что Германия и страны НАТО передадут Украине 160 единиц техники. Речь идет о двух батальонах немецких боевых танков Leopard-2 и четырех батальонах Leopard-1.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года. По его словам, контратака планируется по нескольким направлениям. Резников подчеркнул, что во время контрнаступления украинские бойцы будут использовать боевые танки Leopard, которые страны-партнеры уже активно передают Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, в результате которого может быть освобожден юг Запорожской и Херсонской областей. Армия РФ также готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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