'Искренность и свобода объединяют работы молодежи': поэтесса Татьяна Власова присоединилась к жюри конкурса эссе музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Известная поэтесса Татьяна Власова присоединилась к жюри конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь", который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Каждый день поступают новые работы от участников со всей Украины – подать свою можно до 4 ноября включительно. Также в составе жюри: издатель Иван Степурин, актер и ведущий Алексей Суханов и актриса, ведущая и продюсер Даша Трегубова. Именно они определят самые талантливые произведения.

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"Замечаю, что во время полномасштабной войны многие испытывают потребность писать – поэзию, эссе, прозу... Даже те, кто раньше никогда этого не делал, выражают свои чувства и переживания именно в такой форме. Это своеобразная терапия – когда написанными словами мы можем выразить то, что мы чувствуем. И именно молодежь находит в себе больше сил для озвучивания на бумаге или на экранах гаджетов своих эмоций и переживаний. Поэтому мне, честно говоря, даже немного пугающе оценивать эти произведения, ведь за каждым из них стоит своя отдельная история – трогательная или болезненная. Но главное, что объединяет эти работы – невероятная искренность и свобода. Это очень важно", – говорит Татьяна.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Подать эссе можно до 4 ноября 2024 года только через официальную регистрационную форму на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса.

Шпаргалка для участников по ссылке.

Победители конкурса эссе будут объявлены 20 декабря 2024 года. Они получат дипломы и подарки: гаджеты и полезные вещи.

Лучшие работы конкурса станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей уже более 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.