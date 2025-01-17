Искали почти 5 часов: пограничники достали из пропасти закарпатца без сознания, который хотел бежать за границу. Фото и видео

На границе Украины с Румынией нашли украинца без сознания, который пытался незаконно оказаться на территории соседнего государства. При попытке пересечь границу у 27-летнего закарпатца произошел приступ эпилепсии и он упал в пропасть.

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Об этом в пятницу, 17 января, сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Украинские и румынские пограничники искали мужчину почти пять часов.

"В обмороке его нашли за 200 метров до границы. Закарпатец находился в глубокой пропасти, куда скатился, находясь в беспомощном состоянии, ведь при попытке незаконно попасть в Румынию у него произошел приступ эпилепсии", – говорится в сообщении ГПСУ.

Мужчина пытался пересечь границу вместе со своим родственником, но тот бросил его, когда попутчик нуждался в помощи. Позже он позвонил по телефону жене пострадавшего и сообщил о случившемся.

"К месту нахождения закарпатца пограничники вызвали работников экстренной медицинской помощи. С использованием спецсредств его достали из пропасти и доставили в медучреждение. Сейчас состояние мужчины тяжелое. Врачи диагностировали у него переохлаждение II степени", – рассказали пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области задержали группу мужчин, пытавшихся незаконным способом покинуть территорию Украины. Пограничники заранее получили информацию о подготовке незаконного бегства.

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