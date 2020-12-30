Иран выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ по $150 тыс.
Иран выплатит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе пассажирского самолета МАУ возле Тегерана, произошедшей в январе 2020 года.
Об этом сообщила IRNA. Также в иранском правительстве заявили об окончании расследования по делу о сбивании украинского авиалайнера ракетами местных ПВО.
Министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами заявил, что оно было проведено "профессионально и без предубеждений".
По его словам, окончательный отчет напечатан на английском языке и уже предоставлен всем заинтересованным сторонам. В ближайшее время его должны сделать общедоступным в информационной системе управления гражданской авиации, сказал чиновник.
Поручение о выплате компенсации семьям погибших дано министерству дорог и городского развития Ирана. Они должны сделать это "как можно быстрее".
По информации иранского правительства, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству", согласно законам страны, гражданами которых были погибшие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате атаки пассажирского авиалайнера МАУ двумя ракетами 8 января 2020 года возле Тегерана погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.
В Иране заявили, что это произошло по ошибке, а причиной неправильной работы ПВО стал человеческий фактор.
Иранская сторона настаивала именно на такой версии, из-за чего Тегеран не спешил раскрывать подробности крушения самолета и выплачивать компенсацию родным погибших – такое предположение высказывали в МИД Украины.
15 декабря спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ральф Гудейл обнародовал отчет, в котором говорится о том, что Иран не провел реального честного расследования о причинах трагедии с самолетом МАУ.
29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета МАУ, погибших в результате авиакатастрофы в Иране (посмертно).