Иран выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ по $150 тыс.

Таша Адамович Общество 13:51, 30.12.2020 Обновлено: 14:49, 30.12.2020

Иран выплатит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе пассажирского самолета МАУ возле Тегерана, произошедшей в январе 2020 года.

Об этом сообщила IRNA. Также в иранском правительстве заявили об окончании расследования по делу о сбивании украинского авиалайнера ракетами местных ПВО.

Министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами заявил, что оно было проведено "профессионально и без предубеждений".

По его словам, окончательный отчет напечатан на английском языке и уже предоставлен всем заинтересованным сторонам. В ближайшее время его должны сделать общедоступным в информационной системе управления гражданской авиации, сказал чиновник.

Поручение о выплате компенсации семьям погибших дано министерству дорог и городского развития Ирана. Они должны сделать это "как можно быстрее".

По информации иранского правительства, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству", согласно законам страны, гражданами которых были погибшие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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