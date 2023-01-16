''На сценарий подтолкнула болезнь отца'': интервью с режиссером ''Одного замечательного утра'' Мией Хансен-Лёве

19 января в украинских кинотеатрах выходит мелодрама "Одно прекрасное утро". Это лента французского режиссера Мии Хансен-Лёве ("Остров Бергмана"), мировая премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году.

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Главная героиня – молодая мать Сандра, проживающая в Париже. Ее жизнь полна заботы о маленькой дочери и больном отце, состояние которого стремительно ухудшается. Вдруг в ее жизни появляется новое увлечение – женатый ученый Клеман.

Главную роль исполнила Леа Сейду, известная по лентам "Спектр" и "Не время умирать" об агенте 007, а также "Отель Гранд Будапешт" и "Французский вестник". Актерский состав дополнили другие звезды французского кинематографа: Паскаль Греггори ("Жизнь в розовом цвете", "Жанна д'Арк"), Мельвиль Пупо ("Золотая молодежь", "По божьей воле"), Николь Гарсия ("Люпен").

OBOZREVATEL подготовил интервью с автором картины Мией Хансен-Лёве.

– Как появился сценарий "Одного прекрасного утра"?

– Замысел этого фильма возник после "Острова Бергмана". Я написала сценарий зимой 2019–2020-го, меня к нему подтолкнула болезнь отца – он тогда еще был жив. Я пыталась осмыслить то, что мне пришлось пройти. Было интересно исследовать, как два противоположных чувства – горе и ощущение возрождения – могут вступать в диалог, когда испытываешь их одновременно. Даже несмотря на нестабильность того, что есть у Сандры и Клемана, это прежде всего несет радость. Отец же приносит ей только страдание. Эти две истории сосуществуют. Мне было интересно найти кинематографическую форму, чтобы показать это сосуществование.

– Фильм показывает эмоциональные отношения, преследуемые пустотой, нехваткой чего-либо нужного.

– Сандра и ее отец Георг имеют общую потребность в любви. Даже когда разум Георга слабеет, он продолжает осознавать, что любит одного человека, свою спутницу Лейлу. Он постоянно скучает по ней и боится, что больше никогда ее не увидит. Любовь также жизненно важна для Сандры, ее дочери, ее папы, а затем для Клемана, который окажется в центре. Любовь находится в самом центре существования, а с ней приходит и уязвимость – возможно, это и есть то, что сближает Сандру с ее отцом, даже когда они больше не могут общаться. Так или иначе любовь связывает героев фильма.

– Сандра должна проститься с отцом.

– Я пытаюсь рассказать, каково оно – быть в трауре по тому, кто еще жив. Георг уже не тот отец, которого Сандра знала, но он все еще присутствует. Даже если его разум уходит, часть его – его чувственность, его сущность – остается. Я хотела, чтобы люди почувствовали это одновременное исчезновение и существование. Это очевидное противоречивое движение – источник больших эмоций для меня. Я хотела показать внутреннюю связь, которая выходит за пределы болезни, рассказать историю этой странной скорби, чтобы лучше ее понять и преодолеть страдания, которые надолго омрачают все. Наконец Сандра должна освободить себя от отца, чтобы вернуться к жизни, в этом есть нечто эгоистичное, но необходимое. Она принимает счастье, которое ей предлагают, но это происходит через определенную форму заброшенности. Это порождает чувство вины. Я тоже хотела об этом поговорить.

– Леа Сейду очень трогательна в "Одном замечательном утре".

– Я писала роль с мыслью о ней. Меня давно к ней притягивало, но именно эта героиня позволила нам встретиться. Я считала, что она великолепна в своих последних ролях, но я хотела показать ее в новом свете. В последние годы на Лею Сейду часто смотрели как на объект желания. Она воплощает – очень мощным способом – определенную сексуальную привлекательность и нетрадиционный гламур... В фильмах она часто очень совершенна... Очень одета, даже замаскирована. Здесь она гораздо проще, как по внешности, так и по способу существования. Я хотела лишить ее соблазнительных атрибутов. Съемки ее с короткими волосами и непокрытой головой являются частью этого. Показать ее как мать в повседневной жизни, как она работает. На нее смотрят не только как на желанную женщину: она тоже много наблюдает за другими.

– Как вы выбрали Паскаля Греггори и как он подошел к роли отца?

– Выбор Паскаля Греггори был очевидным для этой роли. Это актер, которого я всегда любила, и он точно отвечал тому, что я искала у Георга, своей элегантностью, сдержанностью, чувствительностью и даже физической схожестью с моим отцом. Может показаться иронией просить его сыграть роль, где слова ускользают от него, поскольку он был стилизованным воплощением речи, особенно в работах Ромера. Я боялась, что роль испугает Паскаля, но сложилось как раз наоборот. Интерпретация этой болезни заинтересовала его как актера, и я считаю, что мягкость и сдержанность Георга его глубоко тронули. Я была очень рада работать с ним, потому что он мне полностью доверял и я могла легко управлять им. Я хорошо знаю эту болезнь... Паскаль сделал ее своей...

– Расскажите о фортепианной мелодии, которая несколько раз звучит в фильме?

– Liksom en herdinna – произведение Яна Юганссона, шведского композитора. Я всегда готовлю фильм под аккомпанемент одной или нескольких мелодий. В "Одно прекрасное утро" вошла эта. Она особенная, потому что я нашла ее в фильме Бергмана "Прикосновение", рассказывающем о прелюбодейной страсти между двумя персонажами, которых играют Биби Андерсон и Элиотт Гулд. Бергман отверг этот фильм, старался его забыть, а я его обожаю. Что касается страсти, то это, пожалуй, наиболее интуитивная его лента, наиболее телесная.

– Речь Георга лишена смысла, но иногда он допускает очень поэтические обороты.

– Логика ломается, и поэзия, невольно возникающая и являющаяся следствием болезни, многое говорит о нем. Но часто бывает трудно понять, что имеет смысл, а что нет. Как можно узнать, что выражает намерение, а что есть только результатом психического расстройства? Неопределенность делает вещи еще более болезненными. Например, сцена, где Георг будто хочет выразить желание быть эвтаназированным дочерью – в один момент это кажется понятным, а в следующий снова все путается: никогда не можешь быть уверенным в его намерениях.

– Сквозь фильм проходит мотив "своей комнаты", пространства сохраненной интимности: Сандра вынуждена делить дом с любимым и дочерью, а в комнату Георга постоянно врываются дезориентированные жильцы дома престарелых.

– Как и многих, меня поразило эссе Вирджинии Вулф ("Своя комната"). Мне всегда казалось важным создать собственное пространство, в котором можно писать, думать, мечтать или просто побыть одному. Когда ты мать, живешь в Париже с ограниченными средствами, это пространство редко бывает защищенным. Сандра живет в студии и спит в своей гостиной. Георг снимает небольшую очаровательную квартиру, но как только он покидает ее, она возвращается к владельцам, его имущество уничтожается, а вся его жизнь внезапно исчезает... С тех пор у Георга никогда не будет собственного жилья. В больницах или домах престарелых это непрерывный балет людей, которые заходят и выходят из вашей комнаты. Кроме того, Георг должен четырежды поменять местонахождение; найти доступный и достойный дом престарелых в Париже кажется почти невозможным. Для семьи важно, чтобы дом престарелых был не слишком далеко, чтобы они могли его регулярно посещать. Целью "Одного замечательного утра" было показать эти трудности, которые возникают в придачу к страданиям, вызванным болезнью, даже для людей, не менее обеспеченных социально.

– Персонаж Клемана (Мелвиль Пупо) не является идеализированным, несмотря на его жизнь авантюриста, изначально подверженного фантазиям. Он даже кажется виноватым в некоторых проблемах в отношениях с Сандрой.

– Перед написанием фильма я познакомилась с космохимиком, он рассказал мне о своей работе, и то, что я обнаружила, было очень далеко от клише ученого, сидящего в высокотехнологичном офисе. С одной стороны, есть эти впечатляющие путешествия, а с другой, – скромная и простая повседневная жизнь. Эти две стороны кажутся поэтическими, и это понравилось мне. Я хотела, чтобы Клеман сперва заставил Сандру (и вместе с ней нас) мечтать, а также чтобы он был реальным, а не фантазией из кино. Поэтому я снимала в настоящем устаревшем кабинете этого космохимика, в лабораториях Сада растений, снимала их такими, какие они есть.

Что касается вины Клемана... Это правда, что мы видим мужа, который какое-то время изменяет своей жене. Кто-то может его осуждать, но я вижу это иначе. Он ведь человек. Тот факт, что он не может освободиться от своей жены за одну ночь и что он недостаточно силен, чтобы перестать видеться с Сандрой, не вызывает у меня негодования. Это неочевидный выбор, ему нужно время, и это можно рассматривать как доказательство чувствительности. Влюбленный в одну женщину и живущий с другой, Клеман оказывается в банальной или универсальной ситуации – зависит, как на это посмотреть. В любом случае это столь же больно. В конце концов, он решает жить с Сандрой, которая не будет ждать его зря.

У каждого героя есть свои причины в моих фильмах, я снимаю только тех персонажей, которым сочувствую, независимо от их слабостей, – это одно из условий моих фильмов с самого начала. Мне понравилось снимать в этой роли Мелвиля, актера, с которым я всегда хотела работать. Его серьезность, обаяние, вечная молодость и точная игра сделали его идеальным актером в моих глазах. Работая с ним, я постоянно спрашивала себя, как я могла так долго ждать, чтобы встретиться с ним! Он мог бы сняться во всех моих фильмах…

– Съемка на пленку придает фильму мягкость.

– Съемка на пленку создает финансовые трудности, но, кроме "Эдема", я всегда настаивала на 35 мм. В "Одном прекрасном утре" я хотела этого еще больше, потому что собиралась снимать в больницах и домах престарелых, а это неприглядные места. Пленка позволила мне придать им дополнительную душу, поэзию, которую трудно заметить по-другому. Это создает другой взгляд на мир: возможно, немного меньше остроты, немного больше дистанции и одновременно эмпатии, это трудно передать словами, но восприятие не одно и то же. Я всегда пыталась снимать реальность такой, какова она есть, разумеется, но пытаясь сделать ее красивой. На мой взгляд, изображение с плёнки лучше подходит для этих усилий.

Автор интервью для OBOZREVATEL Луи Сегин