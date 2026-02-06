Интерпайп Пинчука вместе с городскими властями открыл в школах Днепра технические лаборатории

В днепровских учебных заведениях продолжают модернизировать техническое образование. На днях в городе отрыли три новые школьные технические лаборатории. В них будут проводить практические занятия по мехатронике – науке на стыке математики, физики и программирования. Школьники будут работать с уменьшенными копиями промышленных роботов и даже целых автоматизированных линий.

Новые лаборатории войдут в экосистему технического образования, которую с 2019 года вместе с городскими властями последовательно развивает компания Интерпайп Виктора Пинчука. Сейчас это 20 современных образовательных локаций и система межшкольных мероприятий и соревнований. Ее цель – заинтересовать детей и молодежь техническими профессиями, необходимыми на современном производстве.

"Мы работаем с детьми с 2016 года и понимаем – единственный шанс заинтересовать их современной промышленностью и впоследствии увидеть в своих цехах, это создать для них интересный опыт. В таких лабораториях дети вместе с преподавателями собственноручно собирают, программируют, чинят, настраивают роботов, которые по факту являются уменьшенной копией нашего промышленного оборудования. И это значительно интереснее чисто теоретических занятий. Надеемся, кто-то из этих детей обязательно увлечется мехатроникой и выберет ее как профессию", - отмечает директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак.

Образовательные локации промышленники и городские власти строят совместно. Интерпайп берет на себя содержательную часть – закупку мебели, ноутбуков, симуляторов промышленного оборудования, станков и т.д., принимает участие в адаптации учебных программ. Город обеспечивает достойные условия: на этапе подготовки в учебных локациях проводят капитальный ремонт.

Благодаря построенной экосистеме молодежь может двигаться двумя образовательными маршрутами. Цель первого – подготовить квалифицированного рабочего, который может работать на сложном современном оборудовании. Знакомство с профессией начинается в кабинетах труда в школах, продолжается в ПТУ.

Второй маршрут имеет целью подготовку инженера, который обладает современными знаниями, в частности, по мехатронике. Начинается этот маршрут в школьных лабораториях, продолжается в НТУ "Днепровская политехника", где юноши и девушки овладевают профессией инженера-мехатроника и дальше могут построить карьеру на заводе.

Сейчас экосистема современного технического образования охватывает в Днепре около 13 тысяч детей. В текущем году к открытию готовятся еще четыре современные образовательные локации – школьные кабинеты труда и мастерские станочников в профессионально-техническом училище.