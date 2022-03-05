Интернет-войска Украины: запущен проект, помогающий бороться с российской пропагандой
Министерство цифровой трансформации и Министерство культуры запустили проект "Интернет войска Украины" для координации информационной войны Украины против российских оккупантов. Канал помогает простым пользователям бороться с вражеской пропагандой и максимально распространять новости о событиях в Украине по всему миру с помощью простых заданий.
Каналы проекта:
Viber: https://vb.me/ivukr
Facebook: facebook.com/ukrainian.internet.army
Instagram: instagram.com/ukrainian.internet.army
Telegram: https://t.me/ivukr
"Защищайте Украину, как можете – сражайтесь в соцсетях! Будет актуальна информация о войне, которую нужно оперативно ругать, шерить, отмечать в соцсетях", – призывают авторы проекта.
Присоединиться к борьбе з пропагандой на интернет-фронте может каждый, независимо от возраста, пола и навыков. На каналах собраны очень простые задания, для выполнения которых достаточно просто смартфона.