Интересные знакомства и встречи: астропрогноз на 2 ноября

Последний месяц осени – ноябрь – почти не будет отличаться с октября в астрологическом плане. Ожидается период новых свершений и начинаний.

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Об этом рассказала астролог и таролог Исита Гая в комментарии ведущей ObozLIFE. Она раскрыла астропрогноз на начало ноября и заверила, что волноваться из-за нового периода не стоит.

По ее словам, суббота, 2 ноября, будет способствовать интересным знакомствам и даже может подарить возможность встретить близкую душу или потенциального партнера. Это день для лёгкого флирта, новых впечатлений и приятного общения.

"В этот день стоит ожидать интересных встреч, интересных знакомств. Вы можете встретить очень близких людей, или близкую душу, кто познакомится со своим будущим мужем или женой. Это будет день флирта, день радостей, день знакомств", — сказала Исита.

Астролог советует провести этот день без излишней шумихи и избегать алкоголя. Вместо этого можно прогуляться по городу, насладиться чашкой чая в компании друзей и вдумчиво подвести итоги недели. Она рекомендует с благодарностью за все пережитое составить намерения и пожелания на следующую неделю, чтобы войти в новый период с положительным настроением и ясностью.

"Удержитесь от громких вечеринок, от алкоголя, просто погуляйте по городу, встретитесь с друзьями за чашечкой ароматного чая, посмотрите не осень, посмотрите на нее как время для обновления, перезагрузки, подведите итоги своей недели, запишите, что прекрасной было на этой неделе, за что вы благодарите эту неделю", – посоветовала таролог.

Подводя итог, Исита Гая советует использовать первые дни ноября как возможность для обновления, закладки новых целей и создания положительных эмоциональных намерений на будущее.

"Создайте намерения того, как вы хотите чувствовать себя на следующей неделе, какие эмоции вы хотите испытывать, какие ощущения, какими вы видите себя, какой вы видите свою реальность, и с благодарностью делайте шаг в новую неделю", – резюмировала Исита Гая.

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