Интеграция, адаптация, восстановление: в Виннице состоялся воркшоп для громад, который может стать шагом к экономическому возрождению

Интеграция внутриперемещенных лиц, адаптация социально-экономической политики и созданию локальных проектов восстановления – этому учились украинские общины во время выездного воркшопа в Виннице в рамках Школы восстановления громад.

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Об этом сообщает пресс-служба Мариуполь Реборн.

Воркшоп завершил второй обучающий модуль программы и не только стал платформой для обсуждения ключевых вызовов, но и помог участникам сформировать четкие и адаптивные стратегии для развития своих общин. Участники также представили свои выработки и получили обратную связь от экспертов.

Воркшоп стал ярким примером того, как сотрудничество между общинами может стать движущей силой для восстановления страны. Тренеры и участники не только анализировали реальные кейсы, но и обсуждали, как знания, полученные на занятиях, могут быть использованы для достижения долгосрочных результатов.

"Неформальное общение между представителями тыловых, оккупированных и деоккупированных общин играет большую роль. Такие встречи позволяют нам вместе строить экономический потенциал нашей страны", – подчеркнул участник Школы восстановления Антон Кирпота, представитель Горностаевской громады.

Почему это важно для Украины?

Школа восстановления общин – это образовательный проект, который не только дает знания, но и объединяет общины для совместной работы над восстановлением Украины. Основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", Школа создает простор для подготовки муниципальных менеджеров к эффективному управлению в условиях войны.

Это ключевой инструмент в процессе послевоенного восстановления Украины. Участники школы учатся адаптировать лучшие международные практики к украинским реалиям, получают практические навыки и формируют сеть профессионального взаимодействия. Именно такие инициативы создают основу устойчивого развития страны, помогая общинам быстрее восстанавливать инфраструктуру, экономику и социальную стабильность.

Ключевые темы второго модуля

Программа второго модуля включала лекции, практические задания и изучение международного опыта. Особый упор был сделан на восстановление инфраструктуры, экономическое возрождение городов после катастроф и архитектурные решения для устойчивого развития.

"Закончили сегодня еще один модуль. Наша встреча с общинами была посвящена аудиту потенциала общин, социально-экономическим политикам разных уровней, а также наработке конкретных локальных кейсов, которые, я очень верю, станут основой политик снизу", — отметила Татьяна Нагорняк, декан факультета "Киево-Могилянская школа профессиональной и непрерывного образования".

В частности, участники проработали следующие темы:

• Международный опыт обновления инфраструктуры: стратегические подходы к реконструкции дорог, мостов и объектов критической инфраструктуры.

• Экономическое возрождение городов после катастроф: анализ моделей, помогающих стимулировать местную экономику и привлекать инвестиции.

• Архитектурные решения для общин: создание безопасных, функциональных и привлекательных пространств.

• Стратегии развития малых городов: способы поддержки бизнеса и привлечения туристов для экономического роста.

• Инсайты от мировых экспертов: лекции от ведущих специалистов, таких, как профессор MIT Андрес Севцук.

Практический опыт и реальные кейсы

Благодаря формату выездного воркшопа участники имели возможность изучать инновационные решения, которые уже внедряются в Винницкой общине, в частности, развитие Индустриального парка, поддержку релокированного бизнеса и возобновляемой энергетики. Посещение компании KNESS и Инновационно-технологического парка "Кристалл" продемонстрировало яркий пример успешных проектов в сфере предпринимательства и энергосбережения.

Тренеры Ольга Доронина и Татьяна Нагорняк провели анализ вызовов, с которыми сталкиваются общины, и помогли участникам сформировать адаптивные стратегии решения насущных проблем. Этот практический подход позволил каждому сообществу увидеть свои сильные стороны и найти индивидуальные решения для восстановления.

Партнеры проекта

Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании, в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвестом" и SCM. Образовательными партнерами "Метинвест" Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Школа восстановления общин продолжает свою миссию, объединяя усилия общин для устойчивого развития и экономического возрождения Украины. Ее вклад в послевоенное восстановление неоценим, ведь каждая подготовленная громада – это еще один шаг к устойчивому и процветающему государству.