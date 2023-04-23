Иностранные журналисты чудом спаслись под обстрелом в Орехове: российская ракета упала рядом

Журналисты одной из ведущих телерадиокомпаний мира CNN едва не стали жертвами обстрела оккупационной армией России города Орехов в Запорожской области. Журналисты находились в этом населенном пункте, когда оккупанты атаковали его ракетами.

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Как пишет CNN, команда начала покидать Орехов, когда получила предупреждение о возможном обстреле города. Инцидент произошел на этой неделе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, российская ракета попала между бронированным автомобилем, в котором находился главный корреспондент издания по вопросам международной безопасности Ник Пэйтон Уолш с коллегами, и машиной, в которой находился продюсер.

"После нескольких напряженных моментов обе команды смогли связаться по рации и благополучно покинули территорию", – говорится в материале.

К счастью, никто из американских журналистов не пострадал. Как рассказало издание, репортеры готовили материал о том, как мирные украинцы в Орехове живут под постоянной угрозой российских террористических ударов.

"Пэйтон Уолш и его команда посетили подземное убежище, жители которого имели доступ к единственному в городе водопроводу и электричеству", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года группа немецких журналистов издания BILD попала под обстрел российских оккупантов в Бахмуте в жилом районе, где еще остаются гражданские. Весь опасный эпизод корреспонденты снимали в эфире реального времени, им удалось добраться до укрытия.