''Иногда охота на врага превращается в настоящий вестерн'': в ВСУ показали эффектные кадры работы по противнику. Видео

Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупационных войск. Путинская армия несет масштабные потери как среди техники, так и личного состава.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. Он отметил, что иногда охота на врага превращается в настоящий вестерн.

Спикер уточнил, что на кадрах зафиксирована работа украинских защитников из 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. В результате точных попаданий был ликвидирован личный состав врага. Также наши защитники уничтожили вражеские СПГ-9, блиндаж и РЭБ.

"Танкисты 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода под аэрокорректировку подразделения Курта уничтожают личный состав, СПГ-9, блиндаж и РЭБ противника", – отметил Назаров.

Напомним, защитники Украины также зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара Донецкой области. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили очередной российский ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении;

– артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады четкими попаданиями на одном из важных оперативных направлений уничтожили одну вражескую боевую машину пехоты и КамАЗ оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!