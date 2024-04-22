Инновационный подход и содействие карьере: сеть аптек 'АНЦ' вошла в топ работодателей Украины

Сеть аптек "АНЦ" получила номинацию "Кузнец рынка труда" в рейтинге лучших работодателей среди украинских компаний, составленном изданием OBOZ.UA. Компанию наградили за возможности для украинцев без опыта работы.

Сеть аптек "АНЦ" определяется не только как место для приобретения медицинских препаратов, но и как платформа для профессионального роста, развития и совершенствования. В течение многих лет она успешно обучает, стажирует и трудоустраивает сотрудников без опыта в сфере аптечной деятельности.

Это делает сеть АНЦ открытой для широкого круга людей, которые ищут новые возможности в карьере или только начинают свой путь в фармацевтической сфере.

Программа обучения "АНЦ УНИВЕР" стала ключевым инструментом успешного старта в новой профессиональной сфере. Она включает все аспекты работы в аптеке, от обслуживания клиентов до фармацевтических знаний. Каждый сотрудник имеет доступ к ресурсам, тренингам и практическим занятиям, чтобы обеспечить им необходимые навыки и уверенность. Практическое обучение в реальной среде аптеки позволяет получить ценный опыт, необходимый для успешной работы.

Развитие и поддержка персонала является приоритетом для сети "АНЦ". С многочисленными программами мотивации, включая бонусы по рейтингу, участие в акциях и ежегодные бонусы, компания стимулирует своих работников к достижению наилучших результатов. При этом заработная плата выше средней в отрасли.

Компания также обеспечивает социальную защиту своих работников. Социальные гарантии становятся дополнительной поддержкой для всех членов команды. Даже в случае мобилизации сотрудники могут рассчитывать на финансовую поддержку и помощь.

Особое внимание уделяется поддержке Вооруженных сил Украины. Сеть активно сотрудничает с благотворительными организациями и фондами, направляя усилия на поддержку военных и участников боевых действий.

Отмечая важность психологического благополучия сотрудников, компания разрабатывает программы и условия для психологической поддержки и консультирования. Это помогает создать благоприятную и здоровую атмосферу работы.

По словам представителя компании: "Сеть аптек АНЦ" – лучший выбор для тех, кто хочет двигаться вперед! Мы стремимся создать среду, где каждый может развиваться и достигать своих профессиональных целей.

С учетом инновационных подходов к развитию персонала, высоких стандартов социальной ответственности и надежной защиты сотрудников, сеть аптек АНЦ продолжает быть лидером на фармацевтическом рынке, предлагая не только фармацевтические услуги, но и возможности для личного и профессионального роста.