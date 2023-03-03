Инициатива 'Око за око' аккумулировала 260 млн грн на 20 разведкомплексов 'ШАРК' для ВСУ

По состоянию на 3 марта в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Вернись живым" – "ОКО за ОКО", аккумулировано уже 260 миллионов гривен на 20 разведкомплексов "ШАРК" для военных.

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Напомним, цель проекта – закупить 25 разведкомплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен. В эту сумму будет входить закупка 25 автомобилей с пунктом управления комплексами, 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок.

Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд ШАРКов. Приобретенные комплексы "Вернись живым" будут распределяться, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.