Инфекционист назвала последствия ношения двух масок одновременно

Израильский врач-инфекционист Галина Гольцман отметила, что ношение двух медицинских масок одновременно для защиты от COVID-19 может привести к негативным побочным эффектам в виде усталости и сонливости.

По ее словам, через две маски проникает меньшее количество вирусов, однако человек вдыхает меньше кислорода. Об этом глава терапевтического отделения больницы Шамар Асаф А-Рофе рассказала в интервью РИА Новости.

"У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", – пояснила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Австрии с 25 января ужесточили карантин. Граждан обязали соблюдать социальную дистанцию не меньше двух метров и носить респираторы класса FFP2 вместо масок.