После локдауна в Украине возможен всплеск COVID-19, нужно тестировать бессимптомных. Блиц-интервью с Курпитой

Вакцины от коронавируса, которые начали использовать в цивилизованном мире, эффективны, и процентный показатель тут не столь важен. Украинцам не стоит бояться делать прививки – такая проблема в обществе появилась из-за того, что граждан плохо информировали о самом процессе.

Ближе к середине февраля в Украине может наблюдаться новый всплеск эпидемии: скажется результат новогодних празднований и возобновление учебы в школах и других образовательных учреждениях после локдауна.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

Коронавирус поквитается с украинцами за Буковель?

В помещении, под открытым небом, плотная толпа и неплотная – риски существуют всегда, но они где-то меньше, а где-то больше.

На улице риски меньше, чем в помещении, поскольку вирус меньше концентрируется. Но если кто-то, не защищаясь, настойчиво дышит вам в лицо, тогда риск заражения возрастает.

К сожалению, в Украине никто эти риски не измерял. В частности, можно задать вопрос главе Минздрава, который в свое время обращал внимание на массовые концерты в Одессе на Потемкинской лестнице или в Харькове: фиксировало ли министерство после этого рост заболеваемости в городах, где мероприятия проводились на открытом воздухе. Я не имею такой информации.

Чисто теоретически, конечно, риски создаются. Но говорить о том, большой это риск или малый, можно будет только после того, как пройдет инкубационный период, и мы увидим, увеличилась ли заболеваемость среди тех, кто посещал Буковель.

Бессимптомных тоже нужно считать

Люди, которые не имеют симптомов, которые не считают себя больными, ведут себя более беспечно. Мы в Украине говорим об уменьшении новых случаев заболевания, но формально речь идет о новых случаях у людей, имеющих симптомы.

Нам ни разу не говорили о проценте выявления инфекции среди так называемых контактных лиц – людей, которые проконтактировали, не имели симптомов, но их обследовали.

Поэтому я думаю, что выводы, сделанные в США о том, что не менее чем в 50% новых случаев COVID-19 ответственны бессимптомные, правдивы.

Но чтобы учитывать бессимптомных в статистике или в эпидемиологической цепочке, нужно, чтобы ими кто-то занимался. Но ими никто не занимается.

Как показала мировая практика, тотальное тестирование не является эффективным. Наиболее эффективно – целевое тестирование, когда собирается анамнез, определяется круг контактных лиц и их тестируют, независимо от того, есть у них симптомы или нет.

Новый рост заболеваемости возможен в феврале

Говорить сейчас о каких-то прогнозах достаточно сложно. Если Украина проводит 15 тысяч, а Великобритания – 300 тысяч тестирования каждый день, то у нас выявляется около 4 тысяч, у них – 60. Соотношение примерно одинаковое.

Статистика отражает общую тенденцию. Она свидетельствует о том, что в Украине уменьшается количество новых случаев. И это хорошо. Как долго это будет продолжаться? Неизвестно. Скорее всего, с января может быть подъем. Но все будет зависеть от того, как мы провели новогодние праздники.

В целом повышение респираторных заболеваний ежегодно происходило через две недели после того, как дети возвращались в школу после новогодних праздников, то есть в конце января. Поскольку сейчас у нас локдаун, школы не работают, до 25 января вряд ли будет подъем. 25 января дети вернутся в школу, и тогда через две недели, на середину февраля, мы можем иметь повышение.

Да, продолжают работать детские сады, но все-таки там находится меньше детей, чем в школах. Поэтому они не создают таких рисков.

Вакцины эффективны, но считать проценты пока рано

Я бы вообще не сравнивал результаты оценки эффективности вакцин Sinovac Biotech, Pfizer и Moderna, потому что нужно понимать дизайн исследования. Что касается Sinovac Biotech, то фактически мы имеем только то, что публикуется в СМИ, то, что было заявлено устно и тому подобное. Но официальных данных о результатах исследований пока компания не опубликовала. Поэтому говорить о научном анализе сейчас достаточно сложно.

Прошло еще не так много времени после начала применения вакцин. И на самом деле каждая из этих вакцин имела относительно ограниченное применение: 30 или 60 тысяч для исследования – небольшое количество. Сейчас вакцину начали применять на миллионах. Из-за этого могут быть скорректированы показатели эффективности.

Значит ли это, что вакцина неэффективна? Нет.

Украина не готова к массовой вакцинации, считает Курпита.

Прививки нужно делать, нечего бояться

Что делать с антипрививочниками [людьмы, которые не хотят вакцинироваться]? Ничего, они просто вымрут как класс. 40% украинцев не намерены вакцинироваться, но на самом деле, я бы не боялся этого. Такие же цифры в Британии – там 41% населения не планировал делать прививки. Это обычная практика.

Люди боятся, это что-то непонятное. Они требуют какого-то разъяснения, с ними нужно работать, им нужно рассказывать, каким образом будут делать прививки. Это как раз и является задачей штаба и министерства здравоохранения.

Сейчас мы много говорим о вакцине, но если спросить даже обычных врачей, как они планируют организовать вакцинацию своих пациентов, мало кто из них сможет адекватно описать механизм.

По моему мнению, стоит сосредоточиться на решении практических вопросов организации. Вместо того, чтобы рассказывать людям о вакцинах, гораздо важнее донести до них информацию о том, где именно они смогут получить вакцину, как будет выглядеть прививка. Возможно, провести какие-то учения, как это будет сделано.

Великобритания сейчас делает 200 тысяч прививок в день. Это колоссальная работа.