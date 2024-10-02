Иначе штраф от 17 тыс.: в Украине призывников хотят обязать в 17 лет встать на учет через Резерв+ или ТЦК
Гражданам Украины, которым исполнилось 17 лет, могут разрешить становиться на воинский учет онлайн – через "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста" в Резерв+. Также юноша сможет пройти эту процедуру офлайн, в ТЦК и СП.
Соответствующий проект закона №12076 разработало Министерство обороны. Документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Правительство предлагает ликвидировать комиссии по взятию на военный учет призывников.
Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения (независимо от подчинения и формы собственности) ежегодно в сроки и в порядке, установленные Кабмином, обязаны подавать в соответствующие районные/городские ТЦК и СП списки граждан, подлежащие взятию на учет. Подачу сведений о себе возложат на призывника (если за законопроект проголосуют депутаты ВР).
Процедуру можно будет пройти в период с 1 января по 31 июля.
"Судово-юридична газета" отметила, что в случае игнорирования этого обязательства предусмотрен штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.
Добавим: прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет в МО предлагают отменить.
Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации (не уточнения своих персональных данных) средствами "Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста" и/или неприбытия в военкомат хотят признать:
– болезнь гражданина;
– препятствие стихийного характера;
– проживание (нахождение) во время действия особого периода на временно оккупированной территории или территории, где ведутся боевые действия;
– другие обстоятельства, лишившие гражданина возможности пройти процедуру.
Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинские власти выпустили директиву, которая запрещает мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Не исключено, что со временем рассмотрят и вопрос таких граждан, которых уже отправили на военную службу.
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