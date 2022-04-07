Имущество Медведчука уже работает на Украину: Данилов показал частный самолет кума Путина в 'Жулянах'. Фото

Личный самолет сбежавшего из-под домашнего ареста нардепа и олигарха Виктора Медведчука был арестован по решению Совета национально безопасности и обороны и теперь служит в военных интересах всей Украины. Бизнес-джет блокирует взлетно-посадочную полосу для авиации российских захватчиков.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook. Борт, который раньше доставлял кума президента Владимира Путина на семейные праздники на резиденцию в Сочи, будет первым, встречающим истребителей оккупантов.

"Хочу всех заверить и успокоить: воздушные ворота столицы на надежном замке, мимо наших сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят", – заверил Данилов.

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Отметим, что указанный самолет – один из самых дорогих и элитных джетов Gulfstream G650, его стоимость превышает $60 млн. На борту способны с большим комфортом разместиться до 18 пассажиров.

Напомним, что о побеге Медведчука из Киева в неизвестном направлении стало известно через несколько дней после вторжения российской армии в Украину. Однако по данным правоохранителям, именно 24 февраля, политик нарушил постановление суда о мере пресечения и покинул место прописки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители арестовали имущество семьи одиозного Медведчука, бенефициаром которого является его супруга Оксана Марченко.