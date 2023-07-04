Имеют ли право представители ТЦК самовольно входить в жилье для вручения повесток: ответ юриста

Представители ТЦК не имеют права самовольно заходить в помещения для вручения повесток. Если они это сделали, владелец жилья может написать заявление в полицию о незаконном проникновении на частную территорию.

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Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН. Разрешение на вход в жилье человека может дать только суд, в других случаях, если речь не идет о вызове правоохранительных органов или угрозе жизни человека, закон трактует это как превышение власти и служебных полномочий.

На днях в сети начало распространяться видео, на котором якобы представители военкомата зашли в частный дом для вручения повестки, несмотря на возражения владельца жилья. Событие якобы произошло в одном из населенных пунктов Хмельницкой области.

По словам Кравца, такие действия сотрудников ТЦК однозначно являются незаконными.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение они могут только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище", – подчеркнул адвокат.

Он добавил, что у сотрудников правоохранительных органов в ряде случаев есть право заходить в квартиру без судебного решения. Они могут это сделать, если прибыли по вызову или жизни человека в доме что-то угрожает.

"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть, имеет место превышение власти и служебных полномочий. Владелец жилья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением", – отметил Кравец.

Также в ТСН добавили, что спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега заявила, что правоохранительные органы сейчас проводят проверку фактов, зафиксированных на видео.

Собственную проверку начал и Хмельницкий областной центр комплектования.

Напомним, на днях в сети появилось видео, как на Хмельнитчине работники ТЦК ворвались в дом мужчины якобы для вручения повестки, несмотря на его возражения и требования покинуть помещение. На опубликованных кадрах со стороны людей, предположительно работающих в военкомате, звучат угрозы "поломать ноги" владельцу.