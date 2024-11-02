Имело советские корни: Зеленский перенес День ракетных войск и артиллерии на другую дату

С 2024 года в Украине День ракетных войск и артиллерии будут отмечать 4 декабря. Соответствующий указ о переносе профессионального праздника украинских ракетчиков и артиллеристов 2 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский, текст указа обнародован на сайте главы государства.

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С инициативой переноса праздника выступило Командование ракетных войск и артиллерии, отныне профессиональный день будет совпадать с Днем чествования святой Варвары, которая считается покровительницей артиллеристов в европейской традиции. Подробности раскрыли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Президент 2 ноября подписал указ №748/2024, согласно которому День ракетных войск и артиллерии отмечали 3 ноября, переносится на 4 декабря.

"Чествуя мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций постановляю: установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря; признать утратившим силу Указ Президента Украины от 31 октября 1997 года № 1215/97 "О Дне ракетных войск и артиллерии", – говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня опубликования.

С инициативой о переносе даты военно-профессионального праздника выступило командование ракетных войск и артиллерии.

Предыдущая дата его празднования, 3 ноября, была связана с событиями Второй мировой, а сам праздник имел советские корни.

4 декабря отмечается День святой Варвары, которая в европейской традиции считается покровительницей артиллеристов, что наделяет новую дату профессионального праздника украинских артиллеристов и ракетчиков определенным символизмом.

"Начало празднования 4 декабря, в День Святой Варвары, сегодня отвечает духу и сущности героических воинов ракетных войск и артиллерии, защищающих нашу свободу и Независимость в борьбе против российских оккупантов", – убеждены в Генштабе.

Там добавили, что святая Варвара является одной из самых почитаемых святых в украинской христианской культуре. Покровительницей же артиллеристов она стала из-за описанной в ее жизнеописании мученической смерти. Эта история связана с молнией и громом, с которыми часто сравнивают разрушительную силу артиллерийских орудий.

"Согласно преданию, Варвара была дочерью богатого язычника Диоскора. Когда она приняла христианство, отец разгневался и собственноручно казнил ее. Но сразу после этого загремел гром, грянула молния, и Диоскор погиб на месте. С тех пор молния и гром стали символом всех, кто имеет дело со взрывами и мощным оружием. Поэтому в средневековье артиллеристы стали считать его своей покровительницей", – рассказали легенду в Генштабе.

В Украине святую Варвару чтят много веков подряд. Существует предание, что мощи святой на украинскую территорию привезла жена киевского князя Святополка — дочь византийского императора, которую также звали Варварой.

Святая Варвара считается покровительницей артиллеристов в вооруженных силах Испании, Франции, Польши, СШ и других стран, добавили в Генштабе.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, какие профессиональные праздники отмечают в ноябре. Так, совсем скоро возможность отпраздновать будут иметь железнодорожники и социальные работники.

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