Имел награду от главнокомандующего ВСУ: на Хмельнитчине простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В селе Лозовая на Хмельнитчине 21 августа провели в последний земной путь своего Героя – Вадима Гилевича, который погиб на фронте. Жизнь 27-летнего защитника, почти десять из которых он связал с войском, оборвалась на Запорожском направлении.

Видео дня

У него осталась жена, мама, родные. Фото с церемонии прощания опубликовал в Facebook Волочиский городской совет (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Гилевич Вадим Валерьевич родился в Лозовой 1 ноября 1995 года. Окончил Лозовскую общеобразовательную школу, а затем продолжил обучение в Подволочиском профессионально-техническом лицее по специальности телекоммуникации и радиотехника.

В 2014 году парня призвали в ряды Вооруженных сил Украины и с тех пор проходил военную службу: сначала срочную, затем по контракту.

За этот период воин был отмечен многими грамотами и благодарностями, награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "За образцовость военной службы второй степени".

Однако 17 августа 2023 года его жизнь оборвалась. Защитник погиб от осколочных ранений, полученных в результате обстрела огневой позиции во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

В понедельник, 21 августа, молодой воин вернулся домой на щите. Последнее уважение Герою родные и земляки отдали возле его родного дома в Лозовой, поминальная служба прошла в храме. Похоронили Вадима со всеми воинскими почестями.

Распоряжением городского головы понедельник был объявлен Днем траура в громаде.

"Вадим был добрым, искренним, светлым человеком, надежной опорой для родных, у него остались мама, жена, двое братьев, сестра и племянники. Светлая память о Вадиме всегда будет жить в наших сердцах. Герои не умирают, они живут вечно!" – говорится в сообщении мэрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа на Хмельнитчине простились с 32-летним солдатом ВСУ Александром Гревцовым со Славуты. Жизнь воина 122-го отдельного аэромобильного батальона оборвалась два месяца назад на фронте в Луганской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!