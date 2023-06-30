"Имел большое будущее, но лежит в реанимации": сестра раскрыла детали избиения капитаном на полигоне воина, который прошел бои в Бахмуте

Капитан Иван Зазульчак, который подозревается в жестоком избиении 30-летнего украинского воина Назара Матвиишина, начал конфликт на ровном месте, а потом пытался замять дело, утверждает сестра пострадавшего Марта Матвиишина. Боец, который раньше защищал Бахмут, а теперь лежит в реанимации, сам вызвался пойти в армию после начала полномасштабного вторжения России.

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Инцидент произошел на полигоне в Великих Мостах Львовской области. Матвиишина рассказала "Фактам", что командование части заявило врачам Львовского военного госпиталя, что у воина якобы аппендицит. Однако медики провели обследования и сообщили, что это не так, заметили следы избиения. 26 июня они провели пострадавшему операцию.

Известно, что семья Матвиишиных живет в селе Большие Грибовичи на Львовщине. В мирной жизни Назар занимался строительством. Собственную семью он пока что не создал.

Когда РФ развязала большую войну, мужчина начал "обивать пороги всех военкоматов", заявила его сестра. Украинец хотел встать на защиту страны, но не имел никакого опыта службы, поэтому в военкоматах ему отказывали и говорили, что как только будет необходимость, сами его найдут.

"Однако Назар был непреклонен", – сказала женщина. В начале мая 2022 года мужчину взяли добровольцем и отправили в пограничные войска в одну из частей на Львовщине. Обучение он прошел на Волыни, нес службу на границе. Затем его и побратимов отправили в Бахмут, где воины провели без ротаций 90 дней.

"Что мы тогда переживали, одному Богу известно. Все время бессонные ночи, слезы и молитвы. В январе 2023 года брат приехал на 10 дней отпуска домой, тогда воевал в Часовом Яру в Донецкой области. Там тоже происходили ужасы, брат присылал фото и видео, где не раз благодарил Всевышнего, что выжил после очередного боя", – вспомнила сестра.

Не так давно военнослужащие его части вернулись из передовой в пункт дислокации. "Мы еще ездили с мамой к нему и возили ему новую форму, потому что старая была изрешечена осколками. Домой бойцов не отпускали, перевели на полигон. Там у Назара и произошел конфликт с капитаном Иваном Зазульчаком", – сообщила Матвиишина.

По ее словам, она просила поделиться тем, что он пережил, но брат сначала не хотел рассказывать – боялся, что его могут убить.

"Мне он доверился и даже показал фото своего обидчика – высокого, крепкого спортсмена. Знаю, что до этого Назар не знал того Ивана и они вместе не воевали. Насколько мне известно, брат вышел из палатки поздно вечером, чтобы сходить в туалет. А офицерский состав неподалеку сидел на лавочке и, вероятно, выпивал. Капитан вцепился в брата со словами: "Что ты там сц*шь?" Слово за слово – и начался конфликт. Капитан начал драку, он нанес такие сильные удары брату в область живота, что ему стало очень плохо. Кто-то вызвал скорую", – рассказала Матвиишина.

Врачи позже установили, что воин получил серьезные множественные травмы. В тексте заключения, обнародованном в сети, сказано, что хирурги во время операции обнаружили закрытую тупую травму брюшной полости, закрытый разрыв IV сегмента правой доли печени I-II степени, ушиб поджелудочной железы, брыжейки тонкого и толстого кишечника, гемоперитонеум (кровотечение в брюшную полость), вторичный катаральный аппендицит.

Сестра пациента отметила: если бы операцию провели с опозданием, она могла бы уже не спасти.

"Повезло нам с медиками, ведь лечащий хирург заявил, что даже под дулом автомата не изменит заключения. Именно он вызвал внутреннюю безопасность, мы благодарны этому человеку", – сказала она. Женщина добавила, что другие солдаты во время допросов молчат, потому что находятся на территории полигона и бояться за себя.

Она утверждает, что виновник якобы звонил брату и просил забрать заявление. Мол, можно сказать, что воин "упал со второго этажа".

"Но мы нацелены сражаться до конца. Потому что завтра этот капитан кого-то просто убьет ни за что. Они там издеваются над бойцами", – уверяет Матвиишина.

По ее словам, во время подъема в 6:00 руководство обращается к воинам, которые выжили в адских боях и видели кровь побратимов, "Пи**ры, подъем!"

"Вот такое "уважение" от тех, кто был в тылу. Отмечу, что мой брат человек неконфликтный, вот мне звонил его командир и просил навестить. Его любят и уважают, он один из немногих на отлично сдал стрельбу на ПЗРК и получил сертификат. У Назара было большое будущее в армии, но сейчас лежит в реанимации калекой. Это очень несправедливо", – заявила украинка.

Осторожно, кадры 18+!

Во Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона сообщили, что по факту избиения солдата идет уголовное расследование. Предварительная квалификация – это ч. 5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Если вину капитана докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL:

– На Закарпатье 23 июня сотрудники военной контрразведки избили бывшего ректора академии Службы безопасности Украины генерала Виктора Микулина. Его, по предварительным данным, вывезли в лес.

– Ранее в Херсоне два перевозчика избили волонтера, который бесплатно вывозил людей с подтопленных территорий. Открыто уголовное производство по статье об хулиганстве.

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