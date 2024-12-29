Имеет совсем другой вкус: какое секретное блюдо можно заказать у McDonald's и как это сделать. Видео

В столичных ресторанах быстрого питания McDonald's можно приобрести необычный, но вкуснее обычных бургер. Правда, в меню его нет. Но заказать такой бургер можно.

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Об этом рассказал житомирский режиссер Дмитрий Голумбевский. Это он утверждает, что такой бургер более вкусен, чем те, что есть в меню.

Называет Дмитрий такое блюдо "плейн-бургером", а особенность в том, что у бургера нет дополнительных соусов и других ингредиентов, кроме котлеты.

"Он совершенно другой по вкусу, он гораздо свежее, его готовят сразу при тебе", – рассказывает Дмитрий.

Заказать блюдо, которого нет в меню, по его словам, просто. Достаточно подойти к кассе и попросить "плейн-бургер".

"Мы заказали с двойным сыром и честно скажу, хочется дальше только такие бургеры заказывать", – отметил Дмитрий.

Господин Голумбевский 1991 года рождения по образованию преподаватель, но позиционирует себя кинодеятелем – режиссером, оператором, продюсером и т.д. Пока он занимается съемками рекламы (причем в его портфолио есть ролики для Nestle, Max Factor, British American Tobacco).

Но своей настоящей страстью Дмитрий называет "создание независимых фильмов".

В его фильмографии таковых нет – надеемся, что это временное явление. Но его первая большая лента "Любовь и блоггеры" (2022 год) – довольно интересная и смешная комедия.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно McDonald's зафиксировала падение продаж, причем для компании это стал первый отрицательный результат за четыре года.

Хотя многие родители считают бургеры вредным фастфудом, на самом деле такая еда может быть очень полезной и сбалансированной. Нужно использовать правильные ингредиенты. Редакция FoodOboz здесь делится подборкой из трех рецептов полезных бургеров для ребенка.

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