Их цель – концлагеря, которые будут влиять на души людей: Тайра в Давосе рассказала о российской оккупации и геноциде украинцев

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Освобожденная из российского плена парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) посетила Украинский Дом в Давосе. Она рассказала об ужасах российской оккупации и геноциде украинцев.

В ходе Всемирного экономического форума Швейцария принимает многих украинских лидеров мнений, военных и политиков. В панельной дискуссии с Маси Наемом, Егором Фирсовым и Ильей Самойленко Юлия Паевская рассказала о методах российской пропаганды и о том, как Россия уничтожает свободный мир.

“Война против Украины – это геноцид не только свободной нации, это геноцид идеи о свободном мире, способ россиян уничтожить свободу выбора. Они разрушают ценности, за которые положили жизнь наши и ваши собратья и сестры. Потому что достижение европейских стран и свободного мира основывается на цене, которую заплатили кровью раньше", – сказала Тайра.

Юлия отметила, что Россия не учитывает законы и конвенции. Везде, где приходят, они разворачивают концлагеря и не только физические. Их целями являются концлагеря, которые будут влиять на души людей. Пропаганда влияет на человеческое сознание из-за страха, добавила Тайра.

Это очень страшно и ужасно, когда вам врут все время. То, что дорого для вас умножают на ноль. Мне тяжело описать страдания гражданского населения на оккупированных территориях. Я видела, что натворили в Буче и Ирпене, и сложно представить, что мы увидим после освобождения Мариуполя." — сказала Юлия.

Напоследок Юлия поблагодарила иностранных партнеров за поддержку:

"Я буду стоять со своими людьми до конца и благодарю вас за вашу помощь. Окупая территории, россияне диктуют свои правила. А пропаганда, транслируемая из их источников массовой информации, разрушает жизнь и реальность. Мы боремся вместе против орды".

В декабре Юлия Паевская начала деятельность благотворительного фонда "Мрия", который направлен на помощь семьям военнопленных и гражданских пленников. Вместе с командой фонда Юлия посетила более 200 семей пленных с рождественскими подарками.