'Играете с огнем': украинцев возмутила идея нардепов разрешать коррупционерам откупиться от наказания

В Украине в первом чтении депутаты поддержали законопроект №11340, предусматривающий возможность подозреваемым в коррупционных преступлениях избежать наказания, уплатив штраф. Такая идея нардепов очень возмутила украинцев и вызвала шквал критики.

Видео дня

Украинцы выразили мнение, что этот законопроект может освободить от реальной ответственности злоумышленников, и отметили, что депутаты "играют с огнем", фактически таким образом легализуя коррупцию. Свое возмущение они высказали в комментариях к сообщению по этому законопроекту в Telegram-канале OBOZ.UA.

Согласно проекту закона, суммы штрафов для коррупционеров будут колебаться от 204 тыс. до 204 млн. гривен, в зависимости от серьезности преступления. За этот законопроект во время первого чтения проголосовали 231 депутат.

В частности, пользователи сети писали, что таким образом коррупционеры смогут платить штрафы крадеными средствами и откупаться от заключения, а тюрьмы будут только для обычных людей.

"Не просто мощно, а очень, очень мощно. Штрафы с ворованных денег идут в бюджет и их снова можно воровать! Горжусь нашей властью!", "Ей, как хорошо! Теперь за преступления будут сидеть в тюрьме только серомахи. А этот закон придумали действительно "народные" избранники?", "Так и до этого было – украл лимон, отпустили за пол", "Украл млрд и за пятую часть откупиться", "Нет слов", "(...) Теперь все будет по закону – в сумму взятки сразу будет закладываться откупной процент. Это же надо до такого додуматься! То есть, кради, но делись!", "Это не закон, а как тост, чтобы все было и ничего за это не было", "Да они и без закона откупались, главное знать кому заносить, и воровать так, чтобы хватало поделиться... печаль. Я за смертную казнь для коррупционеров", "(...)Играете с огнем (...)" – пишут украинцы в комментариях в соцсети.

В ответ на критику законопроекта со стороны общества, некоторые депутаты уже начали оправдываться за свое голосование. Кроме того, Антикоррупционный комитет, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выразили серьезную обеспокоенность этим законопроектом.

Ранее сообщалось, что прокуроры Офиса генерального прокурора разоблачены на получении неправомерной выгоды в размере 170 тыс. долларов. Взятки они получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Напомним, что в Украине будут судить депутата областного совета, требовавшего и получившего от военного взятку за оформление выплаты на лечение. Сумма составила 30 тысяч гривен. Делку грозит до 4 лет тюрьмы, обвинительный акт уже направлен в суд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!