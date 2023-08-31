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Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

Марина Петик
Общество
4 минуты
16,5 т.
Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

Полиция готовится предъявить подозрение молодой женщине, которая находилась в "Ягуаре" вместе с Джумбери Силогавой, которого 29 августа во время конфликта застрелил полицейский в Днепре.

Видео дня

Это 23-летняя Татьяна Патынка из смт Петриковка Днепропетровской области. Ее называют любовницей погибшего. Она также как и Силогава оказывала сопротивление и напала на патрульную. 31 августа стало известно, что в Днепре открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских. По этой статье (348 УК Украины. – Ред.) виновному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно о Патынке, читайте в материале OBOZREVATEL.

Развелись из-за 23-летней Патынки

29 августа в Днепре патрульные задержали "Ягуар", который нарушил правила дорожного движения. В машине оказался 38-летний Джумбери Силогава со своими двумя сыновьями-подростками и некая молодая женщина в черном сарафане в белый горошек.

Сначала ее приняли за жену Силогавы – Наталью, но это оказалась Татьяна Патынка, подруга Силогавы. Парочка отказалась предъявлять документы на авто и удостоверение водителя, хамила, материлась. Возник конфликт с патрульными, Силогава и Татьяна били полицейских. В результате борьбы один из патрульных застрелил мужчину.

Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

Две пули попали в поясницу Джумбери, он скончался.

Как нам стало известно от собственных источников в правоохранительных органах, за сыновьями приехала их мама Наталья. Она поругалась с любовницей бывшего мужа.

Одна из знакомых бывшей жены рассказала, что Наталья и Джумбери развелись в апреле этого года именно из-за Татьяны Патынки. Жена узнала, что у мужа роман с этой девушкой.

Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

В тот день, 29 августа Джумбери взял сыновей, чтобы ехать на отдых на море. Мама детей не была в курсе, что бывший муж пьяный. Кстати, "Ягуар" официально записан на экс-жену.

Бывшие супруги до сих пор выясняют отношения в судах. Ранее Наталья подавала на мужа на алименты, но потом они оба заявления забрали. Бывшие супруги делили недвижимость и права на воспитание детей, кроме того и автомобиль, на котором Джумбери и Татьяна нарушили ПДД.

Как стало известно от источников в правоохранительных органах, Силогава поднимал руку на своих бывших жен, однако уголовные дела уже закрыты. В 2022 году Силогава стрелял из автомата по стеклу автомобиля "Ягуар", который принадлежит Наталье.

Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

"Звезда" волейбола и Tik-Tok

23-летняя Татьяна Патынка (31 декабря 1999 г.р.) родом из смт Петриковка Днепропетровской области. Там же жил и вел свой похоронный бизнес и Джумбери Силогава.

Вероятно, Патынка также работала в компании, которая предоставляет ритуальные услуги. У нее на страничке в Tik-Tok есть несколько видео с гробами, крестами, разными похоронными аксессуарами.

Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы
Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

Татьяна шутит над крестом с фамилией умершей "Бессмертная".

Есть маленький ролик, в котором Татьяна пишет, что "Бывший спрашивает почему я не поздравила его с ДР?" Тут же появляется крышка гроба и надпись: "В то же время я, которая решила повременить с подарком".

В другом видео Таня стоит над гробом с цветами: "Стою на похоронах подруги, и вижу, как ее муж берет ее телефон". Девушка начинает трясти гроб, пытаясь "разбудить" подругу.

Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы
Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

Далеко не все ее немногочисленные подписчики поняли такой черный юмор. Но девушку это нисколько не смутило. Она продолжает показывать свои творения. Так на фоне похоронного венка с ленточкой "С днем рождения, пес" появляется надпись: "Скинь бывшему".

Один из последних роликов: "Мы вчера с дедушкой смеялись до потери пульса", и тут снова на видео крышка гроба и Танина надпись: "Он выиграл".

Патынка закончила местный лицей, там же в свое время училась ее мама, а ее бабушка там работала. "Она еще в школе занималась спортом, играла в волейбол, футбол, поэтому ушла в спортивный колледж", – вспоминает о ней бывшая одноклассница.

Патынка закончила Днепродзержинский колледж физического воспитания. В колледже ее запомнили, как участницу сборной команды по волейболу. Она участвовала в соревнованиях, их команда часто занимала призовые места.

А вот чем теперь занимается бывшая "звезда" волейбола в учебном заведении не знают.

OBOZREVATEL будет следить за судебным процессом для объективного освещения информации.