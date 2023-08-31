Играет в волейбол и снимает ролики с гробами: что известно о любовнице застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы

Полиция готовится предъявить подозрение молодой женщине, которая находилась в "Ягуаре" вместе с Джумбери Силогавой, которого 29 августа во время конфликта застрелил полицейский в Днепре.

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Это 23-летняя Татьяна Патынка из смт Петриковка Днепропетровской области. Ее называют любовницей погибшего. Она также как и Силогава оказывала сопротивление и напала на патрульную. 31 августа стало известно, что в Днепре открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских. По этой статье (348 УК Украины. – Ред.) виновному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно о Патынке, читайте в материале OBOZREVATEL.

Развелись из-за 23-летней Патынки

29 августа в Днепре патрульные задержали "Ягуар", который нарушил правила дорожного движения. В машине оказался 38-летний Джумбери Силогава со своими двумя сыновьями-подростками и некая молодая женщина в черном сарафане в белый горошек.

Сначала ее приняли за жену Силогавы – Наталью, но это оказалась Татьяна Патынка, подруга Силогавы. Парочка отказалась предъявлять документы на авто и удостоверение водителя, хамила, материлась. Возник конфликт с патрульными, Силогава и Татьяна били полицейских. В результате борьбы один из патрульных застрелил мужчину.

Две пули попали в поясницу Джумбери, он скончался.

Как нам стало известно от собственных источников в правоохранительных органах, за сыновьями приехала их мама Наталья. Она поругалась с любовницей бывшего мужа.

Одна из знакомых бывшей жены рассказала, что Наталья и Джумбери развелись в апреле этого года именно из-за Татьяны Патынки. Жена узнала, что у мужа роман с этой девушкой.

В тот день, 29 августа Джумбери взял сыновей, чтобы ехать на отдых на море. Мама детей не была в курсе, что бывший муж пьяный. Кстати, "Ягуар" официально записан на экс-жену.

Бывшие супруги до сих пор выясняют отношения в судах. Ранее Наталья подавала на мужа на алименты, но потом они оба заявления забрали. Бывшие супруги делили недвижимость и права на воспитание детей, кроме того и автомобиль, на котором Джумбери и Татьяна нарушили ПДД.

Как стало известно от источников в правоохранительных органах, Силогава поднимал руку на своих бывших жен, однако уголовные дела уже закрыты. В 2022 году Силогава стрелял из автомата по стеклу автомобиля "Ягуар", который принадлежит Наталье.

"Звезда" волейбола и Tik-Tok

23-летняя Татьяна Патынка (31 декабря 1999 г.р.) родом из смт Петриковка Днепропетровской области. Там же жил и вел свой похоронный бизнес и Джумбери Силогава.

Вероятно, Патынка также работала в компании, которая предоставляет ритуальные услуги. У нее на страничке в Tik-Tok есть несколько видео с гробами, крестами, разными похоронными аксессуарами.

Татьяна шутит над крестом с фамилией умершей "Бессмертная".

Есть маленький ролик, в котором Татьяна пишет, что "Бывший спрашивает почему я не поздравила его с ДР?" Тут же появляется крышка гроба и надпись: "В то же время я, которая решила повременить с подарком".

В другом видео Таня стоит над гробом с цветами: "Стою на похоронах подруги, и вижу, как ее муж берет ее телефон". Девушка начинает трясти гроб, пытаясь "разбудить" подругу.

Далеко не все ее немногочисленные подписчики поняли такой черный юмор. Но девушку это нисколько не смутило. Она продолжает показывать свои творения. Так на фоне похоронного венка с ленточкой "С днем рождения, пес" появляется надпись: "Скинь бывшему".

Один из последних роликов: "Мы вчера с дедушкой смеялись до потери пульса", и тут снова на видео крышка гроба и Танина надпись: "Он выиграл".

Патынка закончила местный лицей, там же в свое время училась ее мама, а ее бабушка там работала. "Она еще в школе занималась спортом, играла в волейбол, футбол, поэтому ушла в спортивный колледж", – вспоминает о ней бывшая одноклассница.

Патынка закончила Днепродзержинский колледж физического воспитания. В колледже ее запомнили, как участницу сборной команды по волейболу. Она участвовала в соревнованиях, их команда часто занимала призовые места.

А вот чем теперь занимается бывшая "звезда" волейбола в учебном заведении не знают.

OBOZREVATEL будет следить за судебным процессом для объективного освещения информации.