Игорь Клименко: в Службу 112 поступило уже более 2,5 млн вызовов граждан

В Службу экстренной помощи поступило уже более 2,5 миллионов вызовов граждан. Среди них дети, взрослые, иностранцы и люди с нарушениями слуха и речи.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Ключевое для нас – как можно быстрее оказать помощь нуждающимся. Именно поэтому мы позаботились о доступности для каждого", – подчеркнул министр.

Он пояснил, что операторы могут принимать обращение на жестовом языке с помощью видеосвязи, а в случае необходимости, прорабатывают вызов на английском (в Киеве и Львове) и польском языке (во Львове).

Что важно: по номеру 112 при необходимости можно вызвать несколько экстренных служб.

Это упрощает процесс передачи информации в профильные ведомства и позволяет ускорить процесс спасения. "Усиливаем защищенность граждан, заботимся о доступности государственных услуг", – подчеркнул Игорь Клименко.