Идите на фронт и там завоюйте этот авторитет: Порошенко жестко обратился к тем, кто подрывает доверие к ВСУ

Петр Порошенко, который сегодня привез бригадам в Харьковскую область FPV-дроны, Мовики, комплексы РЭБ "Шатро", квадроциклы и другую технику, призвал прекратить травлю ВСУ и политические интриги вокруг военных.

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Об этом лидер "Европейской солидарности" сказал в своем видео, снятом на Харьковщине.

"Единственное, чем мы должны сейчас беспокоиться, — как приблизить Победу. Армия нуждается в защите. Я категорически не воспринимаю, когда разворачиваются интриги: то против Залужного, то против Сырского, то дискредитирующих командиров. Если кто-то завидует авторитету, уровню доверия к армии и руководству ВСУ, прошу на фронт. Завоюйте это доверие, как это сейчас делает личный состав ВСУ и силовых подразделений", – призвал Порошенко.

"Кто посмеет еще рот открыть на ВСУ — получит решительный ответ. Со всем уважением, но мы не позволим гадить честь наших военных. Мы их защитим. Ничего у вас не выйдет! А мы продолжаем помогать армии", – пишет пятый Президент.

Петр Порошенко на днях передает на фронт большую партию техники – для нужд ВСУ куплены 4 тысячи FPV-дронов, сотни дневных и ночных Мавиков, средства РЭБ и квадроциклы. Также военным передают стирально-душевые комплексы, экскаваторы, грузовики и другую технику – в общей сложности на сумму 90 млн. грн.