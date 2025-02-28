'Идентичность – это ментальный щит от манипуляций': в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова прошли съемки интервью с Реной Марутян

26 февраля, в рамках документационного проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, прошли открытые съемки проекта "Говорит Суханов". Мероприятие прошло в Музее истории города Киева.

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Тема беседы – "Война без трактовок и манипуляции: как сохранить историческую правду?". Ведущий Алексей Суханов и его гостя Рена Марутян, доктор политических наук, профессор кафедры глобальной и национальной безопасности КНУ им. Т. Г. Шевченко говорили о извращении фактов в прошлом и сейчас и методах искажения действительности, которыми пользуется Россия.

Одно время историю Украины формировали империи, в составе которых она находилась. Именно поэтому информация подавалась вывернуто или вообще умалчивалась. Например, советской империи не требовалась память о Голодоморе, потому что она же его и устроила. Сейчас замысел России один: уничтожение украинской идентичности.

"Думать, что Россия рационально подходила к войне, потому что ей нужны наши ресурсы – ошибка. Ей не нужна Украина вообще. Ни советский, ни русский. Ленин когда-то присоединил Украину, Сталин – запад Украины. Но прошло 70 лет и Украина сказала: "Мы хотим независимости". Они поняли, что проект не работает. А империя существует только тогда, когда увеличивает свою территорию", – объясняет Рена Рубеновна.

Эта война уже не будет забыта, потому что это экзистенциальная война. И уже есть украинские документальные фильмы, благодаря которым мир узнает наш нарратив об этой войне. Однако ее не зря называют информационной.

"Фраза „Кто владеет информацией, тот владеет миром" устарела. Это в XX веке нужно было разыскивать информацию, а современный мир перенасыщен ею. Сейчас владеет миром тот, кто владеет вашими эмоциями и вниманием. Это – поле для манипулирования, и Россия пользуется этим", – говорит Рена.

Специалист приводит множество примеров манипуляций в прошлом и сейчас и дает советы, как укрепить информационную стойкость. "Идентичность – это ментальный щит", – подчеркивает она.

Все интереснее всего смотрите в проекте "Говорит Суханов" уже в марте.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.