Блог | Хватит делать из животных игрушки: посмотрите им в глаза, полные страха и жалости
Війна йде на всіх фронтах...
Чи ми звикаємо до насилля і стаємо байдужими від крові і кількості смертей навколо?
Наші воїни, ризикуючи життям, під обстрілами витягують з передової, рятують з-під завалів чотирилапих друзів. А в той самий час у тилу інші люди знущаються з тварин в гонитві за хайпом, дешевою популярністю та "красивими" фото.
Скандал в Одесі, коли інстаблогерка заради кількохсот вподобайок влаштувала в готельному номері фотосесію з нещасними морськими котиками, підняв стару, проте болючу тему.
Їй — фото й популярність серед таких, як вона. А тварині? Жах, біль, стрес... І заради чого?
Виховання?
Культура?
Цінності?
Подивіться в очі цих тварин. Що ви прочитаєте там? Відчай, безвихідь, смертну тугу.
Та популярність для певних осіб важливіша за людські якості, а горе-бізнесмени заради заробітку грошей не гребують і стражданнями живої істоти.
Декілька років тому в Україні були прийняті доволі прогресивні закони щодо захисту тварин від жорстокого поводження. Катування і вбивство наших менших братів тепер веде до кримінальної відповідальності. Але час вже доповнити їх — бо не тільки фізичної, але й моральної шкоди завдають тваринам люди через свій егоїзм.
І лише страх покарання і невідворотність справедливого суду зможе вирішити цю проблему.
А диких тварин, які не створені для тісних кімнат і жорстоких арен, варто лишити дикій природі. Досить вже робити іграшки з тих, хто в моральному плані вищий декого з людей.