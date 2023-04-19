Війна йде на всіх фронтах...

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Чи ми звикаємо до насилля і стаємо байдужими від крові і кількості смертей навколо?

Наші воїни, ризикуючи життям, під обстрілами витягують з передової, рятують з-під завалів чотирилапих друзів. А в той самий час у тилу інші люди знущаються з тварин в гонитві за хайпом, дешевою популярністю та "красивими" фото.

Скандал в Одесі, коли інстаблогерка заради кількохсот вподобайок влаштувала в готельному номері фотосесію з нещасними морськими котиками, підняв стару, проте болючу тему.

Їй — фото й популярність серед таких, як вона. А тварині? Жах, біль, стрес... І заради чого?

Виховання?

Культура?

Цінності?

Подивіться в очі цих тварин. Що ви прочитаєте там? Відчай, безвихідь, смертну тугу.

Та популярність для певних осіб важливіша за людські якості, а горе-бізнесмени заради заробітку грошей не гребують і стражданнями живої істоти.

Декілька років тому в Україні були прийняті доволі прогресивні закони щодо захисту тварин від жорстокого поводження. Катування і вбивство наших менших братів тепер веде до кримінальної відповідальності. Але час вже доповнити їх — бо не тільки фізичної, але й моральної шкоди завдають тваринам люди через свій егоїзм.

І лише страх покарання і невідворотність справедливого суду зможе вирішити цю проблему.

А диких тварин, які не створені для тісних кімнат і жорстоких арен, варто лишити дикій природі. Досить вже робити іграшки з тих, хто в моральному плані вищий декого з людей.