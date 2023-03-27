'Хватали всех, кого только могли': освобожденный из плена защитник рассказал, почему захватчики задерживали гражданских украинцев

Недавно вернувшийся из российского плена боец Вооруженных сил Украины Максим Колесников рассказал, почему захватчики задерживали гражданских украинцев. Их брали в плен для количества, поскольку намеревались менять пленных оккупантов.

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Об этом бывший пленник, а в мирной жизни – ресторатор и маркетолог рассказал в интерью шеф-редактору издания OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках проекта "Орестократия". Колесников отметил, что с мая по сентябрь с ним в камере содержали 14 человек, 10 из них были гражданскими, а еще четверо – военные из разных частей.

"Уже после 10 сентября нас переселили, добавили военных, потому что половину гражданских развезли, не знаем куда. Нас осталось четверо и до нас перевели еще 10 военных", – уточнил он.

Он отметил, что россияне задерживали гражданских, потому что получили соответствующий приказ.

"Я знаю два случая, когда они прямо сказали людям, что их взяли для количества обмена, потому что получили приказ. Это было еще до 20 марта, до нашего плена. Уже достаточно много россиян было в плену в Украине, и у них не было на кого обменять и понимали, что не хватает пленных, поэтому хватали гражданских", – объяснил он.

Кроме того, по словам украинского защитника, оккупанты боялись, что гражданские люди "сдадут" их ВСУ.

"Вторая причина - они были очень напуганы, когда они видели что-то для них непонятное, какой-то намек, что человек может наводить артиллерию, то хватали всех, кого только могли. Двое пожилых людей, 65 и 72 года, они были гражданские, шли в гости к своему товарищу, не выходившему на связь, они знали, что хватают людей на улицы, поэтому шли огородами, чтобы их не увидели, но, к сожалению, их поймали и решили, что они корректировщики", – добавил Колесников. .

Напомним: Колесников, известный как автор "Дневника мобилизованного", вернулся из российского плена во время масштабного обмена 4 февраля. В руки россиян он попал в Киевскую область еще в марте прошлого года.

Ресторатор в прошлом, в далеком 2015 Колесников по мобилизации отправился защищать родной Донбасс от российских оккупантов. Тогда он начал в своей соцсети вести своеобразный онлайн-дневник, где описывал подготовку украинских военнослужащих, будни в ВСУ и самые болезненные проблемы, с которыми сталкивалась только что возрождающаяся украинская армия. Многие украинские издания публиковали рассказы Колесникова под названием "Дневник мобилизованного".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Макс Колесников, давно живший в Киеве, отправился в военкомат в первый день, 24 февраля 2022 года. Защищал Киев и область. В марте попал в плен. В неволе он провел долгих 11 месяцев – и за это время изменился до неузнаваемости: полностью поседел, осунулся и похудел по меньшей мере вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Колесников рассказал, как оккупанты врали украинцам об обмене военнопленными. Оккупанты лгали украинскую сторону и манипулировали семьями наших защитников;

– по возвращении из РФ Колесников признался, что в российском плену почти год не ел свежих фруктов. Пленных кормили скорлупой с ростками, залитым маслом или водой с капустой.

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