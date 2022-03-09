"Хуже не бывает, а я третью войну переживаю": в сети показали, как выглядит Харьков после атак РФ. Видео

В результате активных российских обстрелов и ударов с воздуха в Харькове пострадало множество зданий, в том числе – исторические достопримечательности. Пожилой местный житель заявил, что пережил уже три войны, но такого не видел.

О том, как выглядит город сейчас, сообщило "Суспільне Харків". Издание показало на видео завалы на улицах и выбитые окна домов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

С журналистами пообщался харьковчанин Иван. "Это все на моих глазах росло. А сейчас на руины смотреть приходится. Мерзко-пакостно, одним словом", – заявил мужчина.

Он также сказал, что ситуация "хуже не бывает". "Я третью войну переживаю: 41-45, Афган и вот это", – сказал пенсионер.

Видео дня

Как видно на видео, одно из зданий, которое пострадало от атак РФ, это Художественный музей. Волонтерам пришлось забивать разбитые окна фанерой.

Рядом с музеем находятся управление Нацполиции и корпус университета Каразина.

Как писал OBOZREVATEL, на Харьковщине до сих пор продолжаются активные бои. За 8 марта область обстреливали около 50 раз артиллерией и ракетами. Острая ситуация в городе Изюм, откуда утром 9 марта начали эвакуировать людей.

Фотографии и видео последствий новых атак на Харьков – район Павлово Поле и массив Салтовка – можно посмотреть по ссылке.

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