"Хуже не бывает, а я третью войну переживаю": в сети показали, как выглядит Харьков после атак РФ. Видео

Дарья Дурова
Общество
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Последствия обстрелов Харькова
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В результате активных российских обстрелов и ударов с воздуха в Харькове пострадало множество зданий, в том числе – исторические достопримечательности. Пожилой местный житель заявил, что пережил уже три войны, но такого не видел.

О том, как выглядит город сейчас, сообщило "Суспільне Харків". Издание показало на видео завалы на улицах и выбитые окна домов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

С журналистами пообщался харьковчанин Иван. "Это все на моих глазах росло. А сейчас на руины смотреть приходится. Мерзко-пакостно, одним словом", – заявил мужчина.

Он также сказал, что ситуация "хуже не бывает". "Я третью войну переживаю: 41-45, Афган и вот это", – сказал пенсионер.

Видео дня
Город после российских освободителей
Харьковчанин Иван

Как видно на видео, одно из зданий, которое пострадало от атак РФ, это Художественный музей. Волонтерам пришлось забивать разбитые окна фанерой.

Рядом с музеем находятся управление Нацполиции и корпус университета Каразина.

Художественный музей пострадал от обстрела
Разбитое стекло на улице Харькова

Как писал OBOZREVATEL, на Харьковщине до сих пор продолжаются активные бои. За 8 марта область обстреливали около 50 раз артиллерией и ракетами. Острая ситуация в городе Изюм, откуда утром 9 марта начали эвакуировать людей.

Фотографии и видео последствий новых атак на Харьков – район Павлово Поле и массив Салтовка – можно посмотреть по ссылке.

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