Hubble сфотографировал загадочный "Черный глаз" в космосе

Космический телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC4826, расположенную на расстоянии 17 млн световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники.

Объект часто называют "Черным..." или "Дурным глазом" из-за темной полосы пыли, проходящей через его ядро, сообщается на сайте телескопа. Впервые галактику обнаружил в 1779 году английский астроном Эдвард Пиготт (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Она известна астрономам еще и из-за необычного движение газов: в ее внешних и внутренних областях они вращаются в противоположных направлениях.

Это может быть связано с недавним слиянием, поскольку новые звезды образуются в результате столкновения встречно вращающихся газов, объяснили ученые.

Ранее в сети появилось красочное фото галактики NGC 4535, расположенной в созвездии Девы, примерно в 50 млн световых лет от Земли. Его опубликовали NASA и Европейское космическое агентство.

Астрономы отметили, что, несмотря на невероятное качество полученного изображения, на самом деле галактика имеет туманный, несколько призрачный вид, если наблюдать ее в меньшей телескоп.

Как сообщил OBOZREVATEL, в сети опубликовали первые цветные фото с высоким разрешением и видео со звуком с Марса. Они сделаны с помощью камер Hazard Cameras с марсохода Perseverance после его высадки 18 февраля 2021 года.