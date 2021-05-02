Христос вернул людям вечную жизнь: Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с праздником Пасхи

Светлое Христово Воскресение – это вечная Пасха, праздник славного торжества и переход от смерти к жизни вечной.

Об этом в пасхальном поздравлении сказал Блаженнейший предстоятель Украинской православной церкви и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Он также отметил, что Спаситель на кресте уничтожил грехи человечества и своим святым воскресением вернул им вечную жизнь.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления:

"Христос Воскрес!

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с наибольшим нашим христианским праздником светлого Христова Воскресения. Это вечная Пасха, этот праздник славного торжества, перехода от смерти к жизни вечной.

Какая странная божья любовь к человеку. Человек согрешил и стал неспособным жить в раю, но божественная любовь сходит к нему на землю, совершает его спасения и возвращает ему потерянный рай. Рай, как говорят святые отцы, после Воскресения Христова, стал доступным для каждого человека. От нас требуется только одно: пожелать вернуться к нему.

В эти дни мы смиренно благодарим нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа за то, что Он, ради нашего спасения, сошел с небес и воплотился от Духа святого и от Пресвятой Девы Богородицы, и вочеловечился. За то, что Спаситель на кресте уничтожил наши грехи и своим святым воскресением вернул нам вечную жизнь.

Мы смиренно благодарим нашего Спасителя и Господа за то, что он дам нам высокую честь веровать в Него и называться высоким именем христианина. Молимся, чтобы Господь дал нам мужество жить по Его двух святых заповедях – любви к Богу и любви к ближнему. Чтобы мы были христианами не только по названию, но и по жизни.

Еще раз сердечно поздравляю всех вас, братья и сестры, со светлым Христовым Воскресением, с великим днем Пасхи Христовой. Желаю всем здоровья, счастья, спасения и божьего благословения. Пусть свет жизни, который просиял от гроба, озарит все тропы вашей земной жизни, и помогает нам побеждать все проблемы и болезни, которые встречаются на них. Воистину Христос Воскрес!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в предпасхальную субботу, 1 мая, которую называют Великой, в Иерусалиме традиционно состоялось восхождение Благодатного огня.