''Хозяйка дома и ее дочь будут в тепле'': на Ивано-Франковщине восстановили дом, в который попала российская ракета. Фото

На Ивано-Франковщине восстановили дом, в который попала российская ракета. Люди, которые находились в здании, чудом остались невредимы.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, вражеский снаряд попал в здание 29 декабря. Ракета чудом не взорвалась (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на данный момент последствия устранены, все отремонтировано. В комнате установлено энергосберегающее окно, приобретена новая современная мебель", – сообщил Тимошенко.

Отметил, что хозяйка дома и ее дочь, которые чудом не пострадали, теперь будут в уюте и тепле.

"Ремонт помогли сделать благотворители. Все должны знать, что украинцы – люди с большими сердцами, которые готовы прийти на помощь! Поддерживаем друг друга, держимся кучи и обязательно победим, а потом все отстроим, как и это жилье", – резюмировал политик.

Отметим, утром 29 декабря Россия устроила новую массированную атаку на Украину, в ряде городов раздались взрывы.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, противник утром 29 декабря выпустил по Украине 69 ракет. Силы ПВО уничтожили 54 из них.

Напомним: ранее мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали первые несколько жилых домов, поврежденных в результате российских обстрелов. В частности, в Подольском и Святошинском районах столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины выделил средства для ликвидации последствий ракетных обстрелов Киева со стороны РФ, нанесенных 10 октября, и восстановления поврежденных объектов. Столица получит для этих работ 36,9 млн гривен.

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