'Хотите вернуться домой? Сдавайтесь!': партизаны Мариуполя обратились к российским военным. Фото

В среду, 14 июня, во временно оккупированном Мариуполе появились новые послания для российских захватчиков. В них военных РФ призывали сдаваться в плен, ведь это для них единственный шанс вернуться домой живыми.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Стараниями местных проукраинских активистов листовки появились в разных районах города (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В них были указаны контакты Единого центра приема обращений военнослужащих Российской Федерации по сдаче в плен "Хочу жить".

Андрющенко призвал жителей Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов присоединяться к партизанам, распечатывать и распространять такие листовки. "Чем больше россиян сложит оружие, тем больше патронов останется на других", – написал он.

Обратился Андрющенко и к российским захватчикам на их языке.

"Русские. Не верьте режиму. Для Путина все мусор. Свои, русские, в первую очередь. Хочешь жить? Сложи оружие и переходи на сторону добра. Плен – не позор. Плен равно жизнь. Гарантировано", – отметил советник мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL, над временно захваченным оккупационными войсками России Мариуполем Донецкой области вечером 12 июня заметили активность авиации врага. Оккупанты активизировались в небе около 19:50.

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