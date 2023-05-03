Хотел отомстить за побратимов: в Тернополе простились с 26-летним защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

В Тернополе провели в последний путь 26-летнего защитника Украины Романа Литвина. Боец получил несовместимое с жизнью ранение 21 апреля.

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Воин пошел на фронт, чтобы отомстить врагам за побратимов. Об этом пишет издание Т1 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Роман Литвин пошел защищать Украину от российских оккупантов в начале полномасштабной войны. Получив повестку, сразу вступил в ряды ВСУ. Боец имел опыт в военном дел – служил в армии. Побратимы отмечают, что Роман был хорошим стрелком и умел обращаться с оружием.

Родные погибшего говорят, что он хотел выгнать захватчиков из нашей страны и делал все для победы. Был мужественным и уверенным. Поэтому на него всегда могли положиться и довериться друзья и знакомые.

На фронте воин был больше года, погиб в Донецкой области. Во время войны защитник попадал в различные ситуации. Несколько раз прощался с родными, потому что думал, что после задания не вернется. Были моменты, когда защитник оставался один после задания. Родные вспоминают, как он рассказывал, что выносил побратимов на руках.

Напомним, в Заболоттовской громаде Волынской области провели в последний путь защитника Украины Тараса Головия с позывным "Тополь". Морской пехотинец 1995 года рождения погиб на фронте, защищая страну от оккупантов. Похоронили воина 29 апреля в селе Гута.

Ранее сообщалось, что в боях с врагом на Донетчине 20 апреля погиб 36-летний стрелок-снайпер механизированного батальона ВСУ Дмитрий Сирык. В мирной жизни он был радиоведущим программ филиала "Суспільне Донбас".

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с агрессором погиб воин Василий Гукало, отличившийся героизмом под Бахмутом. Воин со Львовщины прошел войну на Донбассе, а после начала полномасштабного вторжения снова встал на защиту Украины.

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