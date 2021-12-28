"Хоронить вас в такую погоду – приятного мало": священник обратился к украинцам и вызвал волну комментариев в сети

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма Полтава Александр Дедюхин неоднозначно обратился к украинцам. Он призвал граждан беречь себя, потому что якобы проводить похороны в непогоду "приятного мало".

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Facebook. Также священник разместил собственное селфи, сделанное на кладбище в метель.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", – написал он.

Видео дня

Сообщение вызвало активную реакцию пользователей сети, большинство которых восприняли его как шутку.

"Немного эгоистично", "Нет, будем ждать весну", "Так редко бывает, когда при такой теме так хочется ржать!.... Спасибо, Отче, за оптимизм, реализм и чувство юмора!", "То ли дело летом", – писали они.

Нашлись такие, кто считает подобные шутки неуместными. А другие просто пожелали священнику крепкого здоровья.

Напомним, летом 2021 года Дедюхин попал в скандал, когда осудил женщин, которые делают аборты и употребил в их отношении оскорбительные высказывания. В частности, он назвал их "недоразвитыми" и связал с поговоркой "с*чка не захочет – кобель не спрыгнет". Впрочем, последнюю фразу мужчина убрал из своего текста после волны возмущения в сети.

На его сообщение сразу отреагировала народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook она написала, что украинское общество сексистское и живет по философии "женщина всегда виновата".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в структуре причин смерти граждан Украины COVID-19 занял третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Окончательные оценки смертности можно будет дать только после завершения пандемии.