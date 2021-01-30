Хорек выжил после 100 минут стирки в машинке. Фото

В английском городе Лидс домашний хорек по имени Бандит чудом выжил после того, как случайно оказался в работающей стиральной машине владельцев и пробыл там целых 100 минут.

В двухлетнего животного случился коллапс легкого, также оно получило ушибы, и ветеринары давали всего 1% шансов на ее выживание. О неприятной истории со счастливым финалом рассказало издание Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам ветеринарного хирурга Дэвида Месси, Бандит был в довольно плохом состоянии. Но его спасению помогла смекалка владельцев, которые очень оперативно привезли домашнего любимца в клинику.

"Через четыре часа у нас он сделал несколько неуверенных шагов, и именно тогда мы убедились, что он выздоровеет удивительным образом", – сказал специалист.

Владелица Бандита Джеки Редферн призналась, что ожидала худшего, и очень обрадовалась, когда услышала, что хорек положительно реагирует на лечение.

"Его брат Майки притих на два дня. Но как только Бандит вернулся, то сразу же оживился и, казалось, захотел позаботиться о своем брате – постоянно был рядом с ним", – рассказала она.

Ветеринар отметил, что подобные ситуации случаются редко. При этом призвал владельцев домашних животных быть осторожными и проверять стиральные машины перед их использованием.

"Стиральные и сушильные машины, особенно в более холодную погоду, часто могут быть тем уютным местом, которое наши пушистые друзья ищут, чтобы свернуться калачиком", – добавил Месси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали кота, который выжил после 12 минут горячей стирки в машинке.