Хомчак объяснил, кто будет попадать под "мобилизацию за сутки" по новому закону

Новым законом №3553, который позволяет мобилизацию резервистов за сутки, не предусмотрено, что под нее попадет абсолютно все население Украины. Речь идет только о тех, кто заключил соответствующие контракты, а также о резервистах, которые имеют реальный боевой опыт на востоке.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщает "Радио Свобода". Он уточнил, что возвращение указанных категорий в ряды армии будет происходить только в случае масштабного обострения.

"Я хотел, чтобы все понимали четко. Речь не идет, что завтра все население пойдет в армию. Речь идет о тех изменениях в обстановке вокруг нашего государства, в действиях нашего противника, когда нужно будет быстро реагировать, разворачивать, доукомплектовывать военные части, расширять их возможности, наращивать", – сказал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что в таких условиях речь идет о категории резервистов, которые проходят службу по контракту, и резервистах оперативной очереди №1. То есть, тех граждан, которые уволились из ВСУ в последние годы войны и имеют очень серьезный опыт боевых действий.

"Которые знают, как воевать, и для них сегодня не является существенным вопросом, что их нужно переподготавливать на протяжении месяцев, учить чему-то. Потому что это люди, которые только пришли с войны. Речь идет о категории "оперативный резерв первой очереди", – подчеркнул он .

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №3553 был поддержан народными депутатами Украины во втором чтении 30 марта. Среди прочего он предусматривает введение в государстве военной службы по призыву лиц среди резервистов в особый период.