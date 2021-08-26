Холодный конец лета и жаркое 1 сентября: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды

Похолодание, которое наблюдается на юге и западе Украины, не будет продолжительным. Уже в ближайшие выходные может вернуться летняя жара. Впрочем, на юге страны не исключены шквалы и град.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. По ее словам, погода 1 сентября обещает быть достаточно комфортной и теплой, но в целом со следующей недели она будет отличаться нестабильностью.

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Сейчас в некоторых областях Украины наблюдается похолодание. Оно вызвано тем, что с северо-запада и запада пришел циклон, более холодный воздух.

В частности, в северных областях, включая Киевскую, в западных, а также в Винницкой и Черкасской областях – там еще немного прохладнее. На остальной территории страны будет царить жара, на юго-востоке около 30 градусов тепла.

Синоптическую ситуацию в ближайшие дни будут определять циклоны. В Украине пройдут локальные грозовые дожди, местами может выпадать град или будут наблюдаться шквалы, в частности, в отдельных центральных районах Одесской и Николаевской областей.

До 29 августа включительно в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Но температуры будут отличаться. Сейчас похолодание ощутимо на западе, севере, Винниччине и Черкасщине областях. На остальной территории Украины температуры выше – в пределах +24... +30 градусов. В западных и северных районах Винницкой и Черкасской областей в ближайшие дни будет +17... +23 градуса.

На выходные, 28-29 августа, вновь изменится направление воздушных потоков, начнет поступать более теплый воздух и температура несколько повысится.

В столице потеплеет уже на выходных и температура понемногу начнет расти. В воскресенье показатели будут на уровне +25... +27 градусов.

28 августа в Украине преимущественно без осадков. Лишь на западе и севере ночью местами дождь.

С началом следующей недели вновь возможны колебания температуры – немного похолодает. Тем не менее, начало учебного года может быть достаточно теплым.

По предварительным прогнозам, 1 сентября в большинстве областей будет тепло. Температуры в пределах +25... +30 градусов. Несколько прохладнее будет только на западе – там ожидается +22... +24 градуса.

По поводу осадков – будет присутствовать переменная составляющая. По некоторым прогностическим моделям, кратковременные грозовые дожди возможны в западной части Украины. Но прогноз еще требует дальнейшего уточнения.