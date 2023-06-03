'Хочется кричать от боли': на фронте погиб защитник из батальона им. Кульчицкого с позывным 'Бандером'. Фото

В боях с русскими оккупационными войсками погиб защитник из батальона им. Кульчицкого с позывным "Бандером" Руслан Левко. Герой отдал свою жизнь за Украину 1 июня 2022 в селе Студенок Изюмского района Харьковщины.

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Об этом сообщили его близкие: Ярослав Руденко и Людмила Якименко. Отмечается, что Руслан Левко год считался пропавшим без вести, а накануне стало известно, что его тело обнаружили.

"Год поиска, надежд, надежд, переживаний, неопределенности, веры в чудо, но… Мы потеряли Сына, Мужчину, Отца, Брата, Товарища, Побратима, Бандеру, Храброго и Смелого парня, настоящего Патриота своей страны, что достойно звания Героя Украины (посмертно)!" – отметила сестра защитника Украины Людмила Якименко.

В то же время Ярослава Руденко подчеркнула, что от этого известия хочется кричать от боли.

"Хочется кричать от боли потерь... Я не хочу в это верить... Не хочу! Украина потеряла еще одного достойного Сына..." – добавила она.

В батальоне уточнили, что прощание с Русланом "Бандерой" Левко состоится во вторник, 06 июня 2023 года. Начало прощания в 10:00 в Свято-Михайловском Златоверхом Кафедральном соборе.

Прощание в родном городе – Стрие – состоится ориентировочно в 19.20 также во вторник. Прощание во Львове пройдет в Гарнизонном храме Петра и Павла 07 июня 2023, начало в 11:00.

Похороны пройдут на Аллее Героев во Львове в 12:30.

Напомним, в Киевской области провели в последний путь 32-летнего воина Ивана Ляшко. Воин защищал Украину на востоке, свой последний бой Герой принял неподалеку от Волновахи в Донецкой области 26 мая.

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