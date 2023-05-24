Херсонская городская больница получила новую партию медпрепаратов от Фонда Рината Ахметова

В Херсонскую городскую клиническую больницу имени А. С. Лучанского Фонд Рината Ахметова передал наиболее необходимые медицинские препараты. В этом перечне, в частности, кровоостанавливающие, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и антианемические лекарства.

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С начала 2023 года это уже второй гуманитарный груз в это медицинское учреждение. Первый Фонд передал в апреле. В общей сложности больница получила более 10 тысяч единиц медикаментов.

Это медицинское учреждение — крупнейшее в Херсонской области. Здесь оказывали и оказывают помощь мирным жителям. Среди них есть и получившие ранения во время обстрелов, что не удивительно: россияне после "жеста доброй воли" обстреливают Херсон каждый день по несколько раз.

Следовательно, перечень самых нужных медицинских препаратов медики формировали с учетом реальных потребностей горожан.

С 2014 года Фонд Рината Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов как в учреждения здравоохранения страны, так и для населения. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".