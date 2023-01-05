Херсонщина получила от Фонда Ахметова новый продгруз с таблетками для очистки воды

Фонд Рината Ахметова направил в освобожденные районы Херсонщины очередной груз с продуктовой поддержкой. В этот раз гуманитарная помощь была направлена для жителей Новорайской общины, длительно находившихся под оккупацией.

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Ввиду проблем с питьевой водой в регионе, вместе с почти тысячей продовольственных наборов в состав боксов также вошли специальные таблетки Dutrion Travel Kit для обеззараживания воды.

Благодаря им, люди могут получить чистую воду в любых условиях без использования электроэнергии.

В каждом наборе вошли продукты первой необходимости, в частности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова продолжает собирать обращения от председателей, представителей общин и районных администраций Херсонщины для дальнейшего оказания гуманитарной помощи жителям региона. Обратиться в Фонд можно по номеру горячей линии 0800509001.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.