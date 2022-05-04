Харьковский сурок-предсказатель Тимка оказался в оккупации: появились подробности

Харьковский сурок Тимко, который живет на биостанции национального университета имени В.Н. Каразина, оказался под российской оккупацией. Грызун известен украинцам своими ежегодными предсказаниями погоды.

Об этом сообщает "Суспильне". Заведующий лабораторией экологии вуза Владимир Грубник рассказал, что Великобурлукская община находится под контролем солдатов РФ с первого дня войны.

По словам мужчины, в последний раз он получал информацию о состоянии животного на прошлой неделе: "Мы, несмотря на то, что сурки находятся в оккупации, как можем их обеспечиваем. Люди у нас там есть".

Представитель университета также добавил, что на биостанции в клетках живут около 36-38 особей. "Там есть определенные проблемы. Многие люди уехали и бросили своих собак. Собаки собрались в стаи и ведут себя круче, чем волки. На прошлой неделе чудом отбили сурков, живущих в клетках, от собак, собравшихся в стаю", – рассказал Грубник.

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При этом выпустить животных, говорит мужчина, невозможно, потому что они не смогут выжить в поле.

"Выпуск сурка из клетки на свободу – это сложный процесс. У нас сейчас, несмотря на то, что сурок – это краснокнижный вид, у нас катастрофически в Украине исчезают угодья, в которых они могут жить в нормальных для себя условиях", – добавил исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация парка дикой природы в Баварии решила переименовать одного из своих кабанов, которого три года назад назвали в честь президента РФ Владимира Путина. Они заявили, что животное не заслуживает имени "бесчеловечного урода".