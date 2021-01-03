Харьковчанина с тату в честь Кернеса раскритиковали из-за безграмотного пикета

Житель Харькова Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив" в честь покойного мэра, вышел на одиночный пикет в городской сад имени Шевченко. Он появился там с безграмотным плакатом.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook "Наш Харьков". Но в сети не всем понравилось такой поступок мужчины – многие его раскритиковали (снимок можно посмотреть ниже).

Как стало известно, на территории сада Шевченко Ивашко стоял с плакатом, на котором написал: "Кернес жив и останется в наших сердцах". Стоит отметить, что надпись была с ошибками, которые вызвали бурю негодования среди пользователей сети.

Житель Харькова Евгений Ивашко на одиночном пикете Facebook "Наш Харьков"

Так, люди начали активно обсуждать безграмотный плакат харьковчанина. Многие считают, что это провокация.

"Кернес был бы в ужасе от подобной безграмотности", "Типичный представитель части электората Кернеса. Умник", "Безграмотная провокация! Кернес писал без ошибок!", "Парень в школу не ходил", – пишут люди в комментариях.

Люди засыпали комментариями Ивашко Скриншот

Ивашко раскритиковали за безграмотность Скриншот

Ивашко вышел на публику с безграмотным плакатом в честь Кернеса Скриншот

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