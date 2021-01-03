Харків'янина з тату на честь Кернеса розкритикували через безграмотний пікет
Житель Харкова Євген Івашко, який раніше набив собі на лобі татуювання з написом "Кернес живий" на честь покійного мера, вийшов на одиночний пікет у міський сад імені Шевченка. Він з'явився там з безграмотним плакатом.
Відповідне фото опублікували на сторінці в Facebook "Наш Харків". Але в мережі не всім сподобався такий вчинок чоловіка – багато хто його розкритикував (знімок можна подивитися нижче).
Як стало відомо, на території саду Шевченка Івашко стояв з плакатом, на якому написав: "Кернес живий і залишиться в наших серцях". Варто відзначити, що напис був з помилками, які викликали бурю обурення серед користувачів мережі.
Так, люди почали активно обговорювати безграмотний плакат харків'янина. Багато хто вважає, що це провокація.
"Кернес був би в жаху від подібної безграмотності", "Типовий представник частини електорату Кернеса. Розумник", "Безграмотна провокація! Кернес писав без помилок!", "Хлопець в школу не ходив", – пишуть люди в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
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Тіло Кернеса доставили до Харкова 21 грудня. В аеропорту його зустрічали журналісти та топ-чиновники.
22 грудня його доставили в Благовіщенський собор, де відбулося відспівування.
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