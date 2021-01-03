Харків'янина з тату на честь Кернеса розкритикували через безграмотний пікет

Житель Харкова Євген Івашко, який раніше набив собі на лобі татуювання з написом "Кернес живий" на честь покійного мера, вийшов на одиночний пікет у міський сад імені Шевченка. Він з'явився там з безграмотним плакатом.

Відповідне фото опублікували на сторінці в Facebook "Наш Харків". Але в мережі не всім сподобався такий вчинок чоловіка – багато хто його розкритикував (знімок можна подивитися нижче).

Як стало відомо, на території саду Шевченка Івашко стояв з плакатом, на якому написав: "Кернес живий і залишиться в наших серцях". Варто відзначити, що напис був з помилками, які викликали бурю обурення серед користувачів мережі.

Житель Харкова Євген Івашко на одиночному пікеті Facebook "Наш Харків"

Так, люди почали активно обговорювати безграмотний плакат харків'янина. Багато хто вважає, що це провокація.

"Кернес був би в жаху від подібної безграмотності", "Типовий представник частини електорату Кернеса. Розумник", "Безграмотна провокація! Кернес писав без помилок!", "Хлопець в школу не ходив", – пишуть люди в коментарях.

Люди засипали коментарями Івашко Скриншот

Івашко розкритикували за безграмотність Скриншот

Івашко вийшов на публіку з безграмотним плакатом на честь Кернеса Скриншот

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