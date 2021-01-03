Харьковчанина с тату в честь Кернеса раскритиковали из-за безграмотного пикета
Житель Харькова Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив" в честь покойного мэра, вышел на одиночный пикет в городской сад имени Шевченко. Он появился там с безграмотным плакатом.
Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook "Наш Харьков". Но в сети не всем понравилось такой поступок мужчины – многие его раскритиковали (снимок можно посмотреть ниже).
Как стало известно, на территории сада Шевченко Ивашко стоял с плакатом, на котором написал: "Кернес жив и останется в наших сердцах". Стоит отметить, что надпись была с ошибками, которые вызвали бурю негодования среди пользователей сети.
Так, люди начали активно обсуждать безграмотный плакат харьковчанина. Многие считают, что это провокация.
"Кернес был бы в ужасе от подобной безграмотности", "Типичный представитель части электората Кернеса. Умник", "Безграмотная провокация! Кернес писал без ошибок!", "Парень в школу не ходил", – пишут люди в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря.
Тело Кернеса доставили в Харьков 21 декабря. В аэропорту его встречали журналисты и топ-чиновники.
22 декабря его доставили в Благовещенский собор, где состоялось отпевание.
23 декабря Харьков попрощался с мэром Геннадием Кернесом.