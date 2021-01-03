Харьковчанина с тату в честь Кернеса раскритиковали из-за безграмотного пикета

Житель Харькова Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив" в честь покойного мэра, вышел на одиночный пикет в городской сад имени Шевченко. Он появился там с безграмотным плакатом.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook "Наш Харьков". Но в сети не всем понравилось такой поступок мужчины – многие его раскритиковали (снимок можно посмотреть ниже).

Как стало известно, на территории сада Шевченко Ивашко стоял с плакатом, на котором написал: "Кернес жив и останется в наших сердцах". Стоит отметить, что надпись была с ошибками, которые вызвали бурю негодования среди пользователей сети.

Так, люди начали активно обсуждать безграмотный плакат харьковчанина. Многие считают, что это провокация.

"Кернес был бы в ужасе от подобной безграмотности", "Типичный представитель части электората Кернеса. Умник", "Безграмотная провокация! Кернес писал без ошибок!", "Парень в школу не ходил", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: